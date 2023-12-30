جابر جهان بین در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۴ هزار نفر در شهرستان پارس آباد اجرا٬ نظارت و بازرسی انتخابات را بر عهده‌دارند.

رئیس مرکز حوزه انتخابی شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز از پیش بینی ۲۷۶ شعبه اخذ رای در سطح سه شهرستان خبر داد و گفت: ۱۸۳ شعبه ثابت و ۹۳ شعبه اخذ رای سیار خواهد بود.

جهان بین از پیش بینی ۱۳۹ شعبه در شهرستان پارس آباد خبر داد و افزود: ۱۲۰ شعبه از این شعبات ثابت و ۱۹ شعبه سیار خواهد بود.

رئیس شورای اداری شهرستان پارس آباد ادامه داد: نزدیک به ۴ هزار نفر در قالب عوامل هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت و نیروهای انتظامی و هیئت های بازرسی در امر برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان پارس آباد همکاری خواهند نمود.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه از نظر امکانات و تجهیزات، آمادگی کامل برای برگزاری مطلوب انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را داریم، از همکاری شایسته همه مدیران دستگاههای اجرایی و ادارات قدردانی کرد.