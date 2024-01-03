خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - بابک آدیگوزلی: سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی متولد ۱۳۳۵ در کرمان، فرمانده سپاه قدس پاسداران و چهره معروف مبارزه با داعش خاورمیانه که در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ در عراق طی حملات موشک‌های آمریکایی به شهادت رسید.

انتشار خبر شهادت سردار سلیمانی همه را در بهت و شوک فرو برده بود؛ هنوز چند ساعتی از انتشار خبر شهادت نمی‌گذشت که همدردی ایرانی‌ها و غیر ایرانی‌ها در اندوه ترور فرمانده سپاه قدس سونامی رسانه‌ای را در عرصه جهانی در پی داشت.

مردم ولایی و انقلابی شهرستان پارس‌آباد پیش ازظهر سه شنبه یک روز زودتر از سالروز شهادت سردار سلیمانی با برگزاری دسته جات عزاداری عشق و ارادت قلبی خود را به ولایت، انقلاب اسلامی و شهید حاج قاسم سلیمانی اثبات کرده و در سوگ سردار دل ها عزاداری کردند و در پیامی به جهانیان اثبات کردند که مکتب سردار سلیمانی ادامه دارد.

به مناسبت چهارمین سالروز شهادت سردار دل‌ها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اقشار مختلف از اهالی شهرستان پارس آباد اعم از زن و مرد، پیر و جوان، کارگر و کارمند، دانشجو و دانش‌آموز از جلوی سپاه پارس آباد تا چهارراه امام خمینی (ره) عزاداری کردند و آمدند تا یک صدا بگویند «هر تک تک ما سردار سلیمانی هستیم» و شهادت سردار دلیر اسلام هرگز گرد فراموشی و نسیان نخواهد گرفت.

مکتب شهید سلیمانی وظیفه همگانی است

حجت‌الاسلام علی اکبر باقری بنابی امام جمعه شهرستان پارس آباد در حاشیه این مراسم و در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از ضرورت‌های امروز جامعه تبیین ابعاد مختلف زندگی و شخصیتی سردار قاسم سلیمانی است که بایست در بین دانش‌آموزان ترویج و اشاعه یابد چرا که یکی از ضرورت‌های امروز تبیین ابعاد مختلف زندگی و شخصیتی سردار حاج قاسم سلیمانی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی گفت: سردار سلیمانی نمونه برجسته‌ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی (ره) بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید.

امام جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه تبیین مکتب «شهید سلیمانی» وظیفه همگانی است، عنوان کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی یک شخص نیست، بلکه یک مکتب است و همه باید تبیین‌گر و مروج مکتب این شهید بزرگ انقلاب اسلامی باشند.

امروز شهرستان پارس آباد نقطه صفر مرزی غرق در ماتم و عزا بود، به همین مناسبت نانوایی‌های شهرهای پارس آباد نیز به نیت شادی روح سیدالشهدای جبهه مقاومت «شهید حاج قاسم سلیمانی» اقدام به توزیع نان صلواتی بین مردم محله خود کردند.

کسبه و بازاریان شهرستان پارس آباد مغازه‌هایشان را تعطیل کرده و پارچه‌های سیاه عزا را بر سر درب مغازه‌ها نصب کردند.

ایستگاه‌های صلواتی در سالروز شهادت سردار دلها در سرتاسر شهر پارس آباد شور خاصی به این شهر بخشیده است و با چای و غذای گرم از مردم عزادار پذیرایی می‌شود.

ولایت‌مداری مهم‌ترین ویژگی سردار بود

جابر جهان بین فرماندار شهرستان پارس آباد نیز در ادامه این مراسم، تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی سردار والا مقام اسلام الگو و اسوه خط مقاومت، سردار فاتح جنگ با داعش و رهرو راه رهبر معظم انقلاب و مبارزی خستگی‌ناپذیر بود.

وی گفت: ولایت مداری، ولایت باوری و ولایت محوری از دیگر شاخصه‌های بارز اخلاقی، رفتاری و عملکردی سردار حاج قاسم سلیمانی است به گونه‌ای که محور تمام اقدامات وی «ولایت» بود.

فرماندار شهرستان پارس آباد اضافه کرد: سردار شهید قاسم سلیمانی عزت و افتخار ایران اسلامی در صحنه بین المللی بود و توانست در خارج از مرزها برای مردم مظلوم و محروم کشورهای مختلف همچون سوریه، عراق، لبنان، فلسطین یار و یاور باشد.

مردم شهرستان پارس آباد در این روز اعلام کردند تا آخرین قطره خونشان پای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهند ایستاد و پشتیبان ولایت فقیه خواهند بود.

شهید سردار قاسم سلیمانی یکی از محبوب‌ترین چهره‌های انقلاب اسلامی و نماد مبارزه با نظام سلطه و ظلم جهانی شناخته می‌شود. این شهید والامقام هرگز فکری جز حرکت برای عزت اسلام و مظلومان جهان در سر نداشت و زندگی خود را صرف مبارزه با ظالمان کرد و همواره نگاهش به افق نگاه مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی دوخته بود.

مردم ولایی و حسینی شهرستان پارس آباد در یک قرار همدلی به پویش نذر خون پیوستند و کمک به هم‌نوع جهت اهدای خون با حضور پرشور خود در پایگاه انتقال خون در امر خداپسندانه اهدای خون مشارکت کردند.

چهار سال از آن جنایت بزرگ گذشته و دل‌های عاشقان سردار سلیمانی در نقطه صفر مرزی شهرستان پارس آباد همچنان بی‌تاب و محزون است.

روحیه شهادت طلبی، ولایت مداری، روحیه انقلابی، مردمی بودن، مبارزه با استکبار، محبوبیت جهانی، ساده زیستی از ویژگی های سردار سلیمانی بود که همین امر موجب شد تا دل بسیاری از افراد از هر قشری، نه تنها در داخل کشور بلکه فراتر از مرزها را به تسخیر خود در آورد و سردار دل ها لقب گیرد.

این مراسم تنها گوشه‌ای از ارادت مردم حسینی شمال استان اردبیل و شهرستان پارس‌آباد به سردار دلها بود که امروز همزمان با چهارمین سالگردش با جوشش حداکثری به نمایش گذاشته شد.