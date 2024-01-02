به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در جمع خبرنگاران در مورد حق پخش تلویزیونی گفت: خوشبختانه از سال ۸۶ که من در فدراسیون فوتبال بودم تا به الان روابط با صدا و سیما بهتر از هر دوره دیگری است چون حق پخش تصویب شده و حدود ۳۳۰ هزار دلار هم پول پرداخت کردند. ما هر چقدر پول بدهند بیشتر از آن‌ها طرفداری می‌کنیم.

وی در مورد مذاکره برای ورود VAR گفت: مذاکرات در مورد VAR در حال انجام است و احتمالاً همین پنج‌شنبه دو دستگاه به ایران بیاید اما داوران ایرانی باید آخرین حضورشان را در عربستان بگذرانند. داوران باید با همین دستگاه آموزش ببینند. بیشترین فشار به فدراسیون فوتبال بحث داوری است که به حق هم هست. ما نمی‌توانیم این موضوع را انکار کنیم. داوران گاهی اوقات اشتباهات تأثیرگذار انجام می‌دهند و من خودم هم از این موضوع ناراضی هستم.

رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: داوری‌ها باعث نگرانی همه شده است و باید VAR را بیاوریم. یکی دو تا دستگاه پنج‌شنبه می‌آید. برخی اعتراض‌ها به فدراسیون از سوی باشگاه‌ها وارد نمی‌دانم اما معتقدم اعتراض به داوری در برخی مواقع درست است و برخی تیم‌ها به صورت جدی ضرر می‌بینند.