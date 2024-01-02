فوتبال ابزاری برای نمایش قدرت است/ کشتن ۶۶ فوتبالیست جنایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در مراسم بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال برای حضور در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ اظهار داشت: فوتبال ورزش بسیار محبوبی به شمار میرود و با هیچ پدیده دیگری قابل قیاس نیست و بسیاری از کشور به وسیله فوتبال قدرت خود را به رخ دیگران می کشند و کشورها بیشترین سرمایه گذاری را روی فوتبال انجام میدهند.
او ادامه داد: اثر گذاری فوتبال در جامعه بسیار بالا است و با فوتبال و ورزش میتوان بسیاری از مزاحمتهای عمومی را حل و برطرف کرد.
در این مراسم که سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حضور داشت، رییس فدراسیون فوتبال افزود: تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر حضور شایسته ای داشت و نیروهای سپاه کمک زیادی به ما کردند. مسابقات فوتبالی که در کشور برگزار میکنیم هر هفته یک میلیون و خُردهای را به ورزشگاهها میآوردیم که کار سادهای نیست، در واقع بازی را میبینند و به سلامت به خانههایشان میروند. فوتسال و فوتبال ساحلی نیز همین وضعیت را دارند و با کمک سردار سلامی حضور بانوان در ورزشگاهها تسهیل شد.
تاج خاطرنشان کرد: تیم ملی فوتبال ایران در رده بیست و یکم جهان قرار دارد و تیم ملی فوتبال ساحلی هم در مسابقات بین قارهای قهرمان شد و کار بزرگی انجام داد. فوتسال ایران هم قهرمان آسیا است و در رده بندی جهانی در مکان ششم قرار دارد. فوتبال ساحلی خودش را برای جام جهانی امارات آماده میکند و هم تیم ملی فوتبال برای جام ملتهای آسیا در قطر مهیا خواهد شد. تیم ملی فوتبال بانوان هم خودش را آماده میکند و فوتسال نیز آماده رفتن به جام جهانی میشود.
رئیس فدراسیون فوتبال افزود: برای فوتبال رقابتهای جام جهانی بسیار اهمیت دارد و طبق اعلام فیفا نزدیک به ۶ میلیارد نفر بازیهای جام جهانی را تماشا میکردند.
تاج در پایان خاطر نشان کرد: در هیأت رئیسه AFC، نماینده فلسطین گزارشی ارائه کرد که رژیم صهیونیستی بیش از ۶۶ فوتبالیست را در غزه شهید کرده، این خبر برای وقتی بود که او گزارش کرد که چند نفرشان عضو تیم ملی فلسطین بودند و ۷ کودک فوتبالیست را نیز شهید کردند که در دنیا بیسابقه است و این نحوه آدمکشی و حمله را تاریخ سراغ ندارد. در ایلام تیم محلیمان را بمباران کردند که بیستوسوم همین ماه را روز صلح فوتبال نامگذاری کردهایم. این اتفاق در چوار افتاد، اما الان کارهایی کردهاند که هیچ جنایتکاری مرتکب نشده است. این هم مهم است که تمام تیمهای ملیمان به این اتفاق عکسالعمل نشان دادند که مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفت و یکی از افتخارات ثبت شده در حوزه فوتبال است.
نظر شما