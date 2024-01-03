به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان شامگاه چهارشنبه در ویژه برنامه چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی در مصلای بیت المقدس اراک اظهار کرد: خداوند متعال بدون هیچگونه چشمداشتی به بندگان خود عشق می ورزد که این نمونه عشق حقیقی است.
وی تاکید کرد: قرآن، انفاق در مسیر خدا و تمسک به آیات قرآن از ویژگیهای برجسته حضرت فاطمه زهرا (س) است که توجه به این مهم سرلوحه همگان به ویژه بانوان ایران زمین باشد.
استاد حوزه و اخلاق گفت: عشق حقیقی از مسیر عبادت و بندگی خدا میگذرد و عشق به ائمه معصومین نمونه برجسته این عشق واقعی است.
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