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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۸:۲۵

استاد حوزه و اخلاق:

شاهراه دست‎یابی به عشق حقیقی عبادت و بندگی است

شاهراه دست‎یابی به عشق حقیقی عبادت و بندگی است

اراک- استاد حوزه و اخلاق گفت: شاهراه دست‎یابی به عشق حقیقی، عبادت و بندگی خدا است و عشق به ائمه معصومین نمونه برجسته این عشق واقعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان شامگاه چهارشنبه در ویژه برنامه چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی در مصلای بیت المقدس اراک اظهار کرد: خداوند متعال بدون هیچ‌گونه چشمداشتی به بندگان خود عشق می ورزد که این نمونه عشق حقیقی است.

وی تاکید کرد: قرآن، انفاق در مسیر خدا و تمسک به آیات قرآن از ویژگی‌های برجسته حضرت فاطمه زهرا (س) است که توجه به این مهم سرلوحه همگان به ویژه بانوان ایران زمین باشد.

استاد حوزه و اخلاق گفت: عشق حقیقی از مسیر عبادت و بندگی خدا می‌گذرد و عشق به ائمه معصومین نمونه برجسته این عشق واقعی است.

کد مطلب 5983825

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