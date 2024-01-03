رویداد روایت جهان پهلوان«حاج قاسم سلیمانی» در کرمانشاه برگزار شد

افشین آزادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ولادت حضرت زهرا (س) رویداد ملی روایت جهان پهلوان «حاج قاسم سلیمانی» در قالب شب خاطره روایت حبیب سه شنبه ۱۲ دی ماه در زورخانه حیدریه امیرالمومنین (ع) کرمانشاه برگزار شد.
وی افزود: این رویداد با حضور جمعی از رزمندگان و همرزمان آن شهید والامقام، خانواده معظم شهدا، هنرمندان، ورزشکاران باستانی، مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی و به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه صورت پذیرفت.
رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: در این ویژه برنامه ورزشکاران پیشکسوت، جوان، نوجوان و نونهالِ پهلوانانِ عرصه ورزش باستانی به یاد سردار شهید سلیمانی با حضور و هنرنمایی مرشد زورخانه به اجرای آئین ورزش باستانی پرداختند.
آزادی بیان کرد: همرزمان شهید سلیمانی خاطراتی را از حماسهها و فداکاریهای این شهید والامقام روایت کردند.
گفتنی است، شب خاطره روایت جهانپهلوان حاج قاسم سلیمانی به همت حوزه هنری، با مشارکت فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی کشور سهشنبه ۱۲ دیماه ساعت ۱۹ در ۴۰ زورخانه کشور برگزار شد.
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