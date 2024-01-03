به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه مشترک همکاری علمی و پژوهشی میان رؤسای ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی به امضا رسید.
این تفاهمنامه بر توسعه همکاریهای مشترک و استفاده بهینه از توان و ظرفیتهای علمی و پژوهشی طرفین تاکید دارد.
برخی از مفاد این یادداشت تفاهم به این شرح است: بهرهمند شدن از امکانات یکدیگر از قبیل توانهای فکری، تجربی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بینالمللی، فضای فیزیکی و فضای تحقیقاتی؛ برگزاری همایش، سمینار، میزگرد و کارگاه آموزشی مشترک؛ اجرای دورههای آموزشی کوتاه مدت مشترک؛ تدوین و تألیف کتاب، مجموعه مقالات، پیشنویس قوانین، اسناد و مدارک علمی به طور مشترک؛ انجام داوری، نظارت و بررسی نتایج پروژههای تحقیقاتی.
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