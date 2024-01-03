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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۹:۲۳

سرهنگ شریفی خبر داد؛

ترافیک سنگین در معابر پایتخت

ترافیک سنگین در معابر پایتخت

رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از ترافیک سنگین در معابر پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز ۴ شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ که از سطح معابر بزرگراهی شهر تهران انجام شد، شاهد ترافیکی سنگین در معابر هستیم.

وی افزود: ترافیک در محدوده بزرگراه‌های حکیم- پیامبر، همت - جنت آباد، آزاد راه تهران کرج در هر دو مسیر و همچنین در محور آبشناسان – سردار جنگل سنگین ولی در حال حرکت است.

سرهنگ شریفی افزود: در مسیر بزرگراه جناح - شیخ فضل الله نوری نیز ترافیک سنگینی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در محور بزرگراه شهید بابایی مقطع نیروی زمینی، محور بزرگراه شهید زین‌الدین – امام علی (ع) و بزرگراه صیاد ترافیک نیمه سنگین و متراکمی را شاهد هستیم و در محور جنوبی یعنی بزرگراه نواب نیز شاهد ترافیکی سنگین از پل نهم دی می‌باشیم.

رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ترافیک در خیابان آزادی از میدان آزادی و همچنین ترافیک در بزرگراه سعیدی نیز سنگین گزارش می‌شود.

کد مطلب 5983924

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