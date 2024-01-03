ترافیک سنگین در معابر پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز ۴ شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ که از سطح معابر بزرگراهی شهر تهران انجام شد، شاهد ترافیکی سنگین در معابر هستیم.
وی افزود: ترافیک در محدوده بزرگراههای حکیم- پیامبر، همت - جنت آباد، آزاد راه تهران کرج در هر دو مسیر و همچنین در محور آبشناسان – سردار جنگل سنگین ولی در حال حرکت است.
سرهنگ شریفی افزود: در مسیر بزرگراه جناح - شیخ فضل الله نوری نیز ترافیک سنگینی را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در محور بزرگراه شهید بابایی مقطع نیروی زمینی، محور بزرگراه شهید زینالدین – امام علی (ع) و بزرگراه صیاد ترافیک نیمه سنگین و متراکمی را شاهد هستیم و در محور جنوبی یعنی بزرگراه نواب نیز شاهد ترافیکی سنگین از پل نهم دی میباشیم.
رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ترافیک در خیابان آزادی از میدان آزادی و همچنین ترافیک در بزرگراه سعیدی نیز سنگین گزارش میشود.
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