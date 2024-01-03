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کد مطلب 5983975
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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

استقبال مداحان اهل بیت علیهم‌السلام از رهبر انقلاب

استقبال مداحان اهل بیت علیهم‌السلام از رهبر انقلاب

دیدار مداحان اهل بیت علیهم‌السلام با رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی(ره) آغاز شد.

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