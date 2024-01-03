دریافت 19 MB کد مطلب 5983975 https://mehrnews.com/x33ShX ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷ کد مطلب 5983975 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷ استقبال مداحان اهل بیت علیهمالسلام از رهبر انقلاب دیدار مداحان اهل بیت علیهمالسلام با رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی(ره) آغاز شد. کپی شد مطالب مرتبط برجسته ترن ویژگی شهید سلیمانی «تقوا» بود سردار سلیمانی در کتابهای درسی چگونه تصویر شده است/ پدر فلسطینی های مظلوم حالا مکتب شده است تحولات غزه گامی مهم برای تحقق تمدن نوین اسلامی است برچسبها مداحان اهل بیت کانون مداحان رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما