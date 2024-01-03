برجسته ترن ویژگی شهید سلیمانی «تقوا» بود

داوود پور محمد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ولایتپذیری حاج قاسم اظهار کرد: شهید حاج قاسم فردی بود که ذرهای از این دنیا را برای خود نمیخواست، تربیت دوران کودکی و نوجوانی ایشان به گونهای بود که همواره در جستجوی حق و حقیقت و در پی حمایت از مظلوم بود چنانچه در زمان دفاع مقدس در همین راستا و با همین باور به یکی از ستارههای درخشان دفاع مقدس تبدیل شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه تقوا ویژگی برجستهی دیگر شهید حاج قاسم بود، افزود: ایشان فرد نترسی بودند و این نترس بودن برگرفته از تقوا بود.
وی ادامه داد: انسان باتقوا از کسی جز خدا نمیترسد که باتوجه به این امر کمتر کسی توفیق رسیدن به این جایگاه را پیدا میکند چنانچه ما انسانهای معمولی از چیزهای دیگری بجز خداوند هم میترسیم و این تفاوت کلیدی بین امثال ما و حاج قاسم است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تقوا مسیری را پیش روی حاج قاسم گذاشت که ایشان پیرو حق باشد، ادامه داد: مظهر حق، مکتب اهل بیت (ع) است، و در روزگار کنونی کسی که پرچمدار مکتب اهل بیت باشد، مظهر حق است.
وی عنوان کرد: بهترین و کاملترین پرچمدار حق، نظام جمهوری اسلامی ایران است که توسط بنیانگذار انقلاب و شهدا تأسیس شد. اما اینکه دولت، مردم و کشور اسلامی تا چه حدی شکل گرفته است باید گفت در این حوزه نواقصی وجود دارد اما ایده اصلی آن از وحی الهی سرچشمه میگیرد که ما باید به آن متصل شویم.
پور محمد تصریح کرد: نماینده ریسمان الهی در جامعه، ولایت فقیه است و حاج قاسم نیز خود را سرباز ولی فقیه میدانست و این سربازی برای او افتخار بزرگی بود و دلیل این تبعیت نیز از منطق و علم نشأت میگرفت.
وی در پایان گفت: طبق آیات قرآن کسی که تقوا داشته باشد علم دریافت میکند و ایشان بخاطر تقوا، عارف به حق شد و به درجه ولایت پذیری رسید. همه شنیدیم که ایشان رهبر انقلاب را حکیم الهی میدانستند و معتقد بودند راه سعادت در تبعیت از این حکیم الهی است. این درحالی است که بسیاری از افراد به این علت که درگیر هوا نفس خود هستند، برای خود شانی در مقابل این حکیم الهی قائل هستند و تبعیت از ولی فقیه برایشان گران میآید.
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