به گزارش خبرگزاری مهر، پنل تخصصی اولین همایش "سادات تشیع و تسنن استان تهران" با حضور دکتر سید کمال‌الدین سجادی دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان کشور و میهمانان خارجی از اندونزی، سنگال، هندوستان و … برگزار شد.



سید کمال‌الدین سجادی در ابتدای این پنل تخصصی گفت: سادات چون خورشید در دنیا می‌درخشند و در بسیاری از نقاط جهان پراکنده‌اند، به طور غیر رسمی حدود ۳۰۰ میلیون سادات داریم که حدود شش میلیون نفر آنها در ایران هستند.



وی افزود: پراکندگی سادات جهانی است، در اندونزی سادات برای شناسایی، شناسنامه سبز رنگ دارد. در کامبوج ساداتی داریم که در این سال‌ها فعال شده اند و حتی به قم نیز آمده‌اند. در برونئی و دیگر کشورها نیز تعداد زیادی سادات دیده‌ایم. سادات همچنین در استقلال کشور اندونزی و الجزایر نقش مهمی داشته‌اند.



سجادی گفت: نقش سادات در ترویج اسلام بسیار پررنگ بوده و این نقش خیلی مسالمت‌آمیز و با نگاه عرفانی انجام شده است‌.



وی خاطرنشان کرد: جوامع سادات دارای نخبگانی در حوزه‌های مختلف هستند که اگر ارتباط بین آنها صورت بگیرد، می‌تواند منشأ برکات بسیاری باشد.



دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان کشور گفت: تلاش برای مشارکت و توسعه ارتباط دینی و فرهنگی با سادات، تشویق اساتید و دانشجویان برای نوشتن مقالات و پایان نامه در مورد سادات از جمله اقدامات پیشنهادی است که می‌توان بر آن تاکید کرد. سادات سرمایه عظیمی برای جهان اسلام و بشریت هستند که باید قدر آنها را دانست.



در ادامه میهمانان خارجی به ذکر گزارشی از آمار و سابقه حضور سادات و نقش آنها در کشور خود پرداختند.میهمانی از اندونزی گفت: ما در کشورمان حداقل یک میلیون و پانصد هزار سادات داریم که در تبلیغ اسلام نقش داشته‌اند.در ادامه میهمان دیگری از سنگال به سابقه حضور سادات در کشور خود پرداخت.



میهمانی دیگری از هندوستان هم گفت: سادات هند، خیلی زیاد هستند که از نیشابور به کشمیر آمده و در سراسر کشور ما پراکنده شده‌اند. ما احترام خیلی خاصی برای اهل بیت (ع) قائلیم.



گفتنی است، اولین همایش "سادات تشیع و تسنن استان تهران" با مشارکت وزارت تعاون، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و بنیاد سادات و با حضور سادات برگزیده در سالن ۱۷ شهریور وزارت کار برگزار شد.