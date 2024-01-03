دست خالی سرمربی فاینورد برای جانشینی علیرضا جهانبخش

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران باید در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شرکت کند و به همین منظور امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی از علیرضا جهانبخش وینگر تیم فاینورد هلند برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت به عمل آورده است.

سایت «bndestem» هلند در گزارشی به بازیکنان غایب تیم فاینورد در ابتدای سال ۲۰۲۴ به دلیل حضور در جام ملت‌های آسیا و آفریقا پرداخته و از علیرضا جهانبخش و آیاسه یوئدا به عنوان بازیکنانی که باید برای تیم‌های ملی ایران و ژاپن در جام ملت‌ها حضور یابند اشاره کرده است.

علاوه بر این دو بازیکن آسیایی، رامیز زروقی و یانکوبا منته هم باید برای تیم‌های الجزایر و گامبیا در جام ملت‌های آفریقا حضور یابند که نبود این ۴ بازیکن دست «آرنه اشلوت» سرمربی فاینورد برای دیدارهای پیش رو را خالی‌تر از گذشته می‌کند.