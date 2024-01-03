افزایش بدهی آمریکا به بیش از ۳۴ تریلیون دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزنس، وزارت خزانهداری آمریکا گزارش داد که کل بدهی عمومی دولت فدرال ایالاتمتحده برای اولین بار از ۳۴ تریلیون دلار فراتر رفته است.
بر اساس گزارش روزانه منتشرشده خزانهداری آمریکا، کل بدهی عمومی معوق از ۳۳.۹ تریلیون دلار به ۳۴ تریلیون دلار افزایش یافت.
مایا مک گینیاس، رئیس کمیته بودجه فدرال اظهار کرد: بدهی ناخالص ملی ایالاتمتحده روز جمعه به ۳۴ تریلیون دلار رسید که سه ماه سخت از رسیدن آن به ۳۳ تریلیون میگذرد و این مورد دستاوردی واقعاً ناامیدکننده است.
مک گینیاس گفت: «هیچ دلیل اقتصادی برای افزایش بدهی با نرخی که داریم وجود ندارد اما متأسفانه رهبران سیاسی ما تمایلی به تغییرات مورد نیاز در وضعیت مالی ندارند.»
آخرین رقم بدهی در حالی منتشر شد که اعضای کنگره برای دور دیگری از نبردها بر سر بودجه فدرال آماده میشوند. بودجه فعلی برای برخی آژانسها و برنامههای فدرال اواخر این ماه منقضی خواهد شد.
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