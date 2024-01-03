ارزش ایکس ۷۱ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، ایلان ماسک بدون شک یکی از ثروتمندترین افراد جهان است. او به عنوان یک میلیاردر با تولید خودروهای تسلا بازار وسیله های نقلیه برقی را ایجاد کرد. او همچنین با شرکت فضایی خود در حال گسترش فعالیت در فضا است. با این وجود ماسک که اخیرا توییتر را به قیمت ۴۴ میلیارد دلار خرید با شکستی سنگین در حوزه شبکه های اجتماعی روبرو شده و هر روز با کاهش درآمد از این پلتفرم روبرو می شود. طبق گزارش ها اکنون قیمت توییتر ۷۱ درصد نسبت به زمانی که ماسک آن را خریده، کاهش یافته است.

ایلان ماسک از زمان خرید توییتر که بعدا نام آن را به ایکس تغییر داد، به طور مداوم مشغول تغییر در آن است تا چالش های درآمدزایی آن را برطرف کند. البته در این روند اشتباهاتی انجام داده است و با دقت به انتقادات پاسخ نمی دهد.

به عنوان مثال پیش از این، پلتفرم به یهود ستیزی متهم شد. بسیاری از شرکت ها از جمله اپل قراردادهای تبلیغاتی خود با توییتر را لغو کرده اند. ایکس تحت رهبری ماسک گام هایی برای کاهش اتکا به تبلیغات برای درآمدزایی برداشت. به عنوان مثال Grok AI ویژگی هایی را مانند پخش محتوا بدون تبلیغات و اشتراک گذاری محتوا از طریق حق عضویت پرمیوم ایکس را فراهم کرد. اما به نظر نمی رسد این روند کارآمد باشد و ارزش ایکس همچنان درحال کاهش است.

فیدلتی یک شرکت تعاونی سرمایه گذاری که در ابتدا از خرید ایکس توسط ایلان ماسک پشتیبانی می کرد، ارزش پلتفرم را ۷۱.۵ درصد کاهش داد. در این میان رقبایی مانند متا و شرکت اسنپ چت با افزایش ارزش سهام روبرو شده اند و در مقایسه با ایکس گزینه ایمن تری برای انتشار تبلیغات به نظر می رسند.