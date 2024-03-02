ایلان ماسک از اوپن ای آی شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شکایت روز ۵ شنبه در دادگاه عالی کالیفرنیا ثبت شده و نشان دهنده شدت مخالف دیرینه ماسک با استارت آپی است که زمانی خود یکی از تاسیس کنندگان آن بود. اوپن ای آی به نماد هوش مصنوعی مولد تبدیل شده که یکی از دلایل آن میلیاردها دلار سرمایه گذاری از سوی مایکروسافت است. ماسک نیز استارت آپ هوش مصنوعی خود به نام xAI را در جولای ۲۰۲۳ میلادی تاسیس کرده است.

در شکایت ایلان ماسک ادعا شده آلتمن و گرپ براکمن (دیگر بنیانگذار اوپن ای آی) ابتدا به او مراجعه کردند تا یک شرکت منبع باز و غیرانتفاعی تاسیس کنند اما استارت آپی که درسال ۲۰۱۵ میلادی تاسیس شد اکنون روی درآمدزایی تمرکز کرده است.

ماسک مدعی شده ۳ بنیانگذار اوپن ای آی در اصل توافق کردند روی هوش مصنوعی مولد فعالیت کنند که در آن زمان یک کانسپتی مبتنی بر آن بود که ماشین ها بتوانند فعالیت ها را مانند انسان اما به شیوه ای انجام دهند که به سود بشریت باشد.

ماسک خواستار دستور دادگاه است تا اوپن ای آی را وادار کند تحقیقات و فناوری اش را برای مردم ارائه و از استفاده از دارایی هایش از جمله چت GPT-۴ برای مقاصد مالی مایکروسافت یا هر فرد دیگری جلوگیری کند.

مدیران ارشد اوپن ای آی چند ادعا که ماسک در شکایتش مطرح کرده را رد کرده است.