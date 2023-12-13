ایکس به هدف خود از درآمد تبلیغاتی نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ماه گذشته پس از آنکه ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی ایکس، با انتشار پستی مدعی شد یهودیان علیه سفید پوستان نفرت پراکنی می کنند، چند شرکت از جمله کامکست و والت دیزنی آگهی های خود را در این پلتفرم متوقف کردند.

جو بناروچ مدیر عملیات های کسب و کار ایکس در این باره گفت: گزارش بلومبرگ دیدگاهی ناکامل از کل کسب و کار ما نشان می دهد زیرا منابع این خبرگزاری به اطلاعاتی تکیه کردند که جزییات آنها دقیق و کامل نیست.

همچنین در گزارش مذکور و به نقل از افراد آگاه از امر، طبق داده های «گروه بورس لندن» (LSEG) درآمد ایکس از سرویس های تبلیغاتی در ۴ فصل (بازه های سه ماهه) گذشته به عنوان یک شرکت سهامی عام به ۴.۷ میلیارد دلار بالغ شد. این شرکت حدود ۶۰۰ میلیون یورو در هریک از ۳ فصل ۲۰۲۳ میلادی درآمد تبلیغاتی داشت و پیش بینی می شود در سه ماهه چهارم نیز عملکرد مشابهی داشته باشد.

براساس داده هایی که از سوی تهیه کنندگان طرف ثالث در اختیار رویترز قرار گرفته، از زمانی که ماسک در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی توییتر را به قیمت ۴۴ میلیارد دلار خرید، درآمد ماهانه تبلیغاتی شرکت در مقایسه سالانه، هر ماه حداقل ۵۵ درصد کاهش یافته است.

فروش تبلیغات بین ۷۰ تا ۷۵ درصد کل درآمد ایکس را تشکیل می دهد. مدیران ارشد اجرایی شرکت پیش بینی می کردند از فروش آگهی ها و عضویت در ۲۰۲۳ میلادی به ۳ میلیارد دلار برسد، اما نتوانست به این هدف دست یابد.

ماسک در جولای اعلام کرد جریان وجه نقد به توییتر همچنان منفی است زیرا درآمد تبلیغاتی آن ۵۰ درصد کاهش یافته و شرکت بدهی سنگینی دارد.