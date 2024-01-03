اعلام قیمت انواع میوه در میادین و بازارهای میوه و تره بار

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت انواع میوه در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است؛

هر کیلو گرم ازگیل ۳۵، آناناس طلایی ۱۲۸، انار ۳۱، انار آبگیری ۱۷، انار خطی (شکاف دار) ۱۷، به ۲۹، پاپایا (تولید داخل) ۷۰، پرتقال تامسون جنوب ۲۵، پرتقال تامسون شمال ۱۴، انواع پرتقال ۱۴، پرتقال توسرخ ۱۶، توت فرنگی ۸۵، خرما خارک خوشه‌ای ۴۵، خرمالو ۴۵، خیار کوتاه بذر اصفهان مینی و خاردار ۲۱، خیار گلخانه‌ای ۲۱، زنجبیل تازه ۱۸۰، سیب زرد لبنان ۲۸.۵، سیب قرمز لبنان ۲۸، گریپ‌فروت ۱۲، کیوی ۳۸، انواع گلابی ۵۱، لیمو شیرین ۲۹، لیمو ترش ۲۰، موز هر عدد بالای ۱۳۰ گرم ۵۳، موز هر عدد زیر ۱۳۰ گرم ۴۸، نارگیل ۵۴، انواع نارنگی ۲۵، هندوانه بالای ۴ کیلو گرم ۱۰ و هندوانه زیر ۴ کیلو گرم ۷ هزار تومان قیمت گذاری شده است.