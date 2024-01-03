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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۱۰

قیمت انواع سبزیجات در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد

قیمت انواع سبزیجات در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد

طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، قیمت انواع سبزیجات در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت انواع سبزیجات برگی و غیر برگی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر است؛

هر کیلو گرم بادمجان ۱۵، بادمجان دلمه ۱۶.۵، پیاز سفید صدفی نو ۱۷.۹، پیاز زرد ۱۵.۹، پیاز قرمز ۱۷.۹، انواع پیاز ریز ۸.۵، ترب سفید با برگ یا بدون برگ ۹، ترب سیاه با برگ یا بدون برگ ۱۰، تره فرنگی ۲۳، چغندر برش ۱۱.۵، ذرت شیرین ۳۱، ذرت معمولی ۱۴، سیب زمینی ۱۱.۸، سیب زمینی ریز ۶، سیر ۷۹، شلغم ۱۱، فلفل دلمه‌ای رنگی ۲۷، فلفل دلمه سبز ۲۵، انواع فلفل ریز (شیرین، تند، کبابی و…) ۲۳، فلفل کاپی ۳۰، کاهو پیچ (سالادی) ۱۸.۵، کاهو رسمی پاک کرده ۱۵.۵، کدو مسمایی ۱۸.۵، کرفس ۸، کلم بروکلی ۲۳، کلم سفید ۷.۵، کلم قرمز ۱۱.۵، گوجه فرنگی بوته رس ۲۳، گوجه فرنگی گلخانه‌ای و خوشه‌ای ۲۳، گوجه فرنگی گیلاسی، زیتونی، ریز فله ۳۹، لوبیا سبز قیطونی ۳۲، هویج فرنگی و ایرانی ۱۰.۸ و هر بسته کاهو فرانسوی ۲۷ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین هر کیلو گرم سبزی پاک کرده ۲۸.۵، انواع سبزی جور ۱۵.۳، سبزی خوردن پاک کرده بسته بندی ۳۰۰ گرم ۲۸، هر دسته کوچک سبزی جور ۳، نعنا جعفری ۱۵.۳ هزار تومان است.

کد مطلب 5984069

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