کاهش قیمت برنج ایرانی و انواع روغن در صدر هرم غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ تورم تأثیر مستقیم بر قیمتها در بازار دارد. این امر قدرت خرید مردم را کاهش و افزایش میدهد و هر چه نرخ تورم بالاتر باشد بازار تقاضا کوچکتر میشود.
کاهش قیمت برنج ایرانی و روغن
طی یک سال اخیر نرخ برخی اقلام روند افزایشی داشته و بعضی از کالاها کاهش قیمت را تجربه کردهاند. انواع پروتئینها نوسان قیمت بسیاری داشتند و در این مدت قیمت انواع میوه و صیفیجات به نسبت روند طبیعی داشته و نرخ برنج ایرانی با کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن بازار تقاضا، روند نزولی را تجربه کرد.
بیش از ۵۰ درصد برنج تولید داخل در انبارها دپو شدند و با حجم برداشت محصولات مرداد امسال بازار داخل را از واردات تقریباً بی نیاز کرد. میزان واردات فقط برای برخی برنجهایی انجام میشود که به نسبت قیمت پایینتری دارند. انواع روغنهای خوراکی هم با کاهش قیمت جهانی آن در نیمه دوم سال کاهش قیمت داشتند.
افزایش قیمت محصولات لبنی و کنسرو ماهی
برخی محصولات هم مانند بعضی از اقلام لبنی و انواع کنسرو ماهی در ۹ ماهه نخست سال در ماههای مختلف با افزایش یک تا دو هزار تومانی روند صعودی را طی کردهاند. ماکارونی هم جز محصولاتی بود که ابتدا سال تغییر قیمت نداشت اما در نیمه دوم سال با افزایش قیمت مواجه شده و به عنوان نمونه هر بسته ۷۰۰ گرمی آن از ۲۴ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان تغییر قیمت داشته است. در ادامه به قیمت اقلام غذایی با توجه به نرخ تورم پرداخته میشود.
در بازار میوه و سبزیجات نیز با کاهش کشت گوجه فرنگی (مساله پیشبود و کمبود محصولات کشاورزی امری دائمی در بخش کشاورزی ایران است) در آذر با ادامه روند صادرات با افزایش قیمت رو به رو بود به طوری که در تابستان هر کیلو گوجه فرنگی بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به فروش میرسید این رقم در آذر به ۳۵ تا حدود ۴۰ هزار تومان رسید؛ البته در حال حاضر صادرات این محصول با عوارض ۵۰ درصد انجام میشود. امسال با بیشبود تولید سیب زمینی این محصول کمترین نوسان قیمتی را در بازار داشته است.
بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، در آذر ١٤٠٢ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروههای مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور به شرح زیر است:
نان و غلات
در این گروه، اقلام شیرینی خشک با ۱.۷ درصد و رشته آش با ١.٦ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به برنج ایرانی درجه یک با ١.٧- درصد است.
فرآوردههای گوشتی
در این گروه، اقلام مرغ ماشینی با ۸.۳ درصد، کنسرو تن ماهی با ٤.٠ درصد و ماهی قزلآلا با ٢.٩ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
وضعیت بازار لبنیات و انواع روغن
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شیر خشک با ۲.۶ درصد، تخم مرغ ماشینی با ٢.٣ درصد و کره پاستوریزه با ۱.۵ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به روغن مایع با ١.٦- درصد و روغن نباتی جامد با ٠.٣- درصد است.
میوه و خشکبار
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به هندوانه با ۸۶.۸ درصد، خربزه با ١٣.٧ درصد، انار با ٨.٩ درصد و موز با ٨.٢ درصد همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به پرتقال با ٧.١- درصد و پسته با ٠.٩- درصد است.
سبزیجات و حبوبات
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گوجه فرنگی با ۶۸.۹ درصد، خیار با ٢٨.٩ درصد و پیاز با ٢٠.٧ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به فلفل دلمهای با ٤.٨- درصد و هویج فرنگی با ٠.٩- درصد است.
قند و شکر، آشامیدنیها و سایر خوراکیها
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به چای خارجی بستهای با ۲.۵ درصد و سس گوجه فرنگی با ٢.٢ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به شکر با ٠.٤- درصد است.
نظر شما