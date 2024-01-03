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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۱۴

گجت کمک شناگر از راه رسید

گجت کمک شناگر از راه رسید

گجتی ابداع شده که روی عینک های شنا متصل می شود و علاوه بر رصد علائم حیاتی ورزشکار از غرق شدن وی جلوگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شناگران نیز مانند ورزشکارانی که روی خشکی فعالیت می کنند می توانند با رصد فعالیت خود و علائم حیاتی حین تمرین، عملکردشان را بهبود دهند. درهمین راستا گجتی به نام iSwimWeaR ابداع شده که به شناگران اجازه این روند را می دهد و علاوه بر آن از غرق شدن آنها نیز جلوگیری می کند.

انستیتو تحقیقات فناوری صنعتی تایوان(ITRI ) این ابزار را توسعه داده که به طور رسمی در نمایشگاه CES۲۰۲۴ میلادی رونمایی می شود.

این دستگاه به بندی بالای عینک شنا متصل می شود و روی گیجگاه قرار می گیرد و با کمک امواج ماکروویو که از طریق حسگری ساطع می شود، ضربان قلب، نرخ تنفس و فعالیت فیزیکی را با دقت ۹۵ درصد ردیابی می کند.

یک واحد اندازه گیری اینرسی(IMU) در دستگاه وضعیت بدن شناگر در آب را ردیابی می کند و به آن امکان می دهد فرکانس ضربه، عرض ضربه، زوایا و سرعت شنا را مشخص کند. تمام داده های مذکور به وسیله بلوتوث به یک برنامه در گوشی هوشمند کاربر منتقل و در آنجا برای تجزیه و تحلیل بعدی ثبت می شود.

اگر ضربان قلب کاربر یا نرخ تنفس او به شدت کاهش یابد یک هشدار غرق شدگی به موبایل مربی یا فرد دیگری که بتواند در این وضعیت کمک کند، ارسال خواهد شد. همچنین با کمک یک چراغ ال ای دی در مرز میدان دیدشان هشدار دریافت می کنند. هنگام خطر این چراغ از سبز به قرمز تغییر می کند.

هنوز مشخص نیست این گجت چه زمانی به بازار عرضه می شود.

کد مطلب 5984149
شیوا سعیدی

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