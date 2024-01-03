برگزاری جشن میلاد کوثر در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه به همت بسیج حوزه خواهران و سپاه ناحیه آستارا و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر آستارا جشن بزرگ «میلاد کوثر» به مناسبت فرارسیدن ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور مسوولان، خانواده‌های شهدا و جمع کثیری از بانوان آستارایی در تالار ملک نیا این شهرستان برگزار شد. در ادامه این مراسم از چند مادر شهید و بانوی نمونه شهرستان آستارا با اهدای هدایایی تجلیل شد.

گفتنی است اجرای سرود، تواشیح، انجام حرکات ورزشی، اهدای جوایز و سخنرانی مسوولین از مهمترین بخش‌های ویژه برنامه جشن میلاد کوثر در آستارا بود.