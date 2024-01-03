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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

پنجره مهر؛

برگزاری جشن میلاد کوثر در آستارا

برگزاری جشن میلاد کوثر در آستارا

آستارا- جشن میلاد کوثر به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور مسوولان و بانوان در آستارا برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه به همت بسیج حوزه خواهران و سپاه ناحیه آستارا و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر آستارا جشن بزرگ «میلاد کوثر» به مناسبت فرارسیدن ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور مسوولان، خانواده‌های شهدا و جمع کثیری از بانوان آستارایی در تالار ملک نیا این شهرستان برگزار شد. در ادامه این مراسم از چند مادر شهید و بانوی نمونه شهرستان آستارا با اهدای هدایایی تجلیل شد.

گفتنی است اجرای سرود، تواشیح، انجام حرکات ورزشی، اهدای جوایز و سخنرانی مسوولین از مهمترین بخش‌های ویژه برنامه جشن میلاد کوثر در آستارا بود.

کد مطلب 5984175

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