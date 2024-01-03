۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۳۸

استاندار همدان خبر داد؛

تفکیک اسناد پروژه ۱۱ هزار واحد مسکونی کوی پرواز همدان

همدان-استاندار همدان گفت: تجمیع اسناد زمین‌های کوی پرواز و تفکیک به قطعات واحدها در پروژه‌ی ۱۱ هزار واحد مسکونی در راستای نهضت ملی مسکن، انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد چهارشنبه در جلسه‌ی سی‌ام شورای تأمین مسکن استان، اظهار کرد: اراضی مورد نیاز در نهضت ملی مسکن در تمامی شهرهای استان تأمین شده و مشکلی در این زمینه نداریم.

وی افزود: سرعت کار در پروژه‌های نهضت ملی مسکن خوب است اما افزایش اکیپ‌ها و تجهیزات جهت بالا رفتن سرعت پیشرفت پروژه‌ها مورد تأکید است.

قاسمی‌فرزاد ادامه داد: مسکن‌های مهر باقی‌مانده از قبل به تعداد یک‌هزار و ۵۰۳ واحد به صورت قطعی تعیین تکلیف شد.

استاندار همدان اضافه کرد: در مسکن‌های مهر شهرستان کبودرآهنگ به تعداد ۲۷۳ واحد، متقاضی به دلیل اینکه اراضی متعلق به اوقاف بود باید ۱۵۰ میلیون تومان هزینه زمین را پرداخت می‌کرد اما با توافق صورت گرفته با اداره‌کل اوقات و امور خیریه، این هزینه توسط دولت مردمی و انقلابی ایران قوی پرداخت شد و سهم آورده‌ی متقاضیان ۱۵۰ میلیون تومان کاهش یافت.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های مجدانه ۳۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز مسیر دسترسی به سرکان از سمت تویسرکان تخصیص یافت.

