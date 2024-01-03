زن در اسلام مظهر نجابت و عفاف است/ مراقب دل مادران شهدا باشید

خبرگزاری مهر، گروه استانها: حضرت زهرا (س) الگوی تمام عیار بانوان مسلمان است و آفرینش وی این نکته را ثابت کرد که میتوان همزمان با احساسات زنانه و شور و اشتیاق همسرداری و فرزند پروری، درایت حماسی نیز داشت و تحولات عظیم فرهنگی و سیاسی را در جامعه رقم زد.
زندگی این بانوی بزرگ اسلام طولانی نبود اما همان عمر کوتاه خویش نیز مملو از اندیشههای اسلامی، مبارزه، دفاع از امامت و ولایت و صبر و فعالیت جهادی بود. او فرزندانی را پرورش داد که هر یک در این عالم، حماسهای را خلق کردند. مادران شهدا نیز به تاسی از این بانوی مکرم، فرزندانی را در دامان خود پرورش دادند که ادامه دهنده راه فرزندان زهرا (س) باشند.
در همین راستا گفت وگویی انجام شد با مادر شهید «علی اصغر صدیقیان» که در ادامه این گفت وگو را مشاهده میکنید. «اقدس آذرخش» مادر این شهید بزرگوار در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک میلاد باسعادت سرور زنان عالم حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: مادر شهید بودن پر از دلتنگی اما افتخار است. چه لذتی بالاتر از داشتن فرزندی که بخش مهمی از زندگی خود را صرف دفاع از انقلاب و میهن خود کرده است؟
وی افزود: همسرم گاهی مداحی میکرد و علاقه زیادی به امام حسین (ع) داشت و سعی میکرد در محافل ائمه بچهها را با خود همراه کند. محرم که میشد روی وانت مداحی میکرد و بچهها نیز پیاده در هیأت سینه و زنجیر میزدند و همین موضوع موجب شد عشق به اهل بیت (ع) در قلب آنها ریشه کند.
مادر شهید صدیقیان ادامه داد: در تمام سالهای زندگی سعی کردم فرزندانم را به گونهای تربیت کنم که رهروی امام حسین (ع) باشند و دوست داشتم مانند ایشان شهید شوند. من افتخار داشتم یکی از فرزندانم را در این راه هدیه کنم اما احساس میکنم هنوز به این نظام و انقلاب مدیون هستم و دین خود را ادا نکردهام.
شهادت علی اصغر هنگام برافراشتن پرچم پیروزی
آذرخش بیان کرد: علی اصغر ۱۵ ساله بود که به جبهه رفت و خدمت سربازی اش را نیز در سراوان سپری کرد و همان زمان فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی پاسگاه سراوان را بر عهده داشت. بارها در مناطق عملیاتی حضور پیدا کرد و مجروح شد اما هیچیک از اینها جلودار او از اعزام مجدد به جبههها نمیشد.
وی گفت: آخرین باری که به جبهه اعزام شد یک فرزند پسر داشت و فرزند دوم او در راه بود اما با وجود شرایط سختی که خانواده او داشت باز هم وقتی فهمید عملیات بیت المقدس ۶ در راه است سر از پا نشناخت و راهی منطقه عملیاتی شد و در همان عملیات وقتی رزمندگان موفق به فتح ارتفاعات شیخ محمد در ماووت عراق شدند پرچم به دست به بالای تپه رفت تا پیروزی را اعلام کند.
مادر شهید صدیقیان عنوان کرد: دشمن که تحمل پیروزی رزمندگان ما را نداشت او را هدف قرار داد و دقیقاً در همان لحظه شادی، بر زمین افتاد اما من آن را زمین افتادن نمی دانم. علی اصغر من و هزاران علی اصغر دیگر بر زمین افتادند تا ما سربلند باشیم و به داشتن ایرانی آباد و مستقل افتخار کنیم.
مادران و دختران جامعه آگاه باشند
آذرخش خاطرنشان کرد: شهدا نماد ایثار هستند و مادران شهدا نیز باید نماد صبر و مقاومت باشند. ما با اهدای فرزند خود سعی کردیم سهم کوچکی در پیروزی این مملکت داشته باشیم. درست است که فرزند خود را در راه اعتقادات و دفاع از میهن فدا کردیم اما معتقدم در برابر اقیانوس شهدا هنوز کاری انجام ندادهایم.
وی در خصوص تأثیرگذاری مادران شهدا در جامعه مطرح کرد: زنان در جامعه میتوانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرگذار باشند. من به صورت مستقیم توانایی انجام کاری را ندارم اما معتقدم با تربیت فرزندی همچون علی اصغر، میتوانم به صورت غیرمستقیم در این مقوله نقش داشته باشم.
وی تصریح کرد: این روزها دشمن قصد دارد خانوادههای ما را از ریشه تهی کند و برای رسیدن به این هدف خویش زنان را نوک پیکان حمله قرار داده است اما مادران و دختران ما باید آگاه باشند و فراموش نکنند که برای این امنیت و آرامش کنونی چه خونهایی ریخته و چه مادرانی داغدار شدهاند.
زنان ما باید الگوی همه زنان دنیا باشند
مادر شهید صدیقیان خاطرنشان کرد: زنان ایرانی در همه عرصههای اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و … نقش آفرینی داشته و در بسیاری موارد هم درخشیدهاند و این دقیقاً همان چیزی است که دشمن نمیخواهد آن را ببیند. اینجا وظیفه شما رسانهای هاست که آنها را به جامعه بشناسانید.
آذرخش مطرح کرد: زنان ما باید الگوی همه زنان دنیا باشند و نباید اجازه دهند دشمن آنها را بازیچه دست خویش و مورد تمسخر قرار دهد. زنان ما آگاه هستند اما در برخی موارد به دلیل برخی کم کاریها از سوی برخی مسؤولین گلایههایی دارند که بسیاری از آنها شنیدنی است.
وی بیان کرد: ما هشت سال مقاومت نکردیم که امروز زن ایرانی روسری از سر بردارد و شعار دهد و با این اقدام خون جوانان ما را پایمال کند. هر روسری که از سر برداشته میشود قلب یک مادر شهید تکه تکه و پاره پاره میشود زیرا او میداند فرزندش در چه راهی و با چه هدفی شهید شده است.
اجازه ندهید با بی تدبیری عدهای از نظام و انقلاب دور شوند
مادر شهید صدیقیان افزود: زن در اسلام مظهر نجابت و عفاف است و باید نسلی را پرورش دهد تا همواره در راه رسیدن به اهداف عالیه این نظام تلاش کند و سرلوحه دیگران قرار گیرد. زنان ما باید مسؤولیت پذیر باشند زیرا قرار است نسلی را پرورش دهند که در زمان لزوم آماده رزم باشد و وارد عرصه شود.
وی در پایان اظهار کرد: در پایان نیز سخن کوتاهی با مسؤولین دارم؛ اجازه ندهید با بی تدبیری عدهای از این نظام و انقلاب که خون هزاران شهید را در خود دارد، از ما دور شوند. نگذارید فرهنگ غربی تا جایی وارد کشور شود که اصالت مردم ما را از بین ببرد؛ مراقب دل مادران شهدا باشید.
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