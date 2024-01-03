کمک ۱۰ هکتاری سازمان اوقاف به پارک علم و فناوری علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین قناعتی امروز در مراسم آغاز عملیات استقرار شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری سردار شهید سلیمانی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: فناوری یکی از پنج استراتژی مهم دانشگاه است.

وی از کمک حجت الاسلام خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه به توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: قرار شد ۱۰ هکتار از سوی سازمان اوقاف به دانشگاه اعطا شود.

قناعتی خاطرنشان کرد: فناوری مزیت دانشگاه علوم پزشکی تهران است و امتیاز دانشگاه در رتبه بندی های کشوری از مجموع امتیازات ۴۰ دانشگاه کشور بیشتر است.

وی افزود: ۱۸۰ مورد تجهیزات پیشرفته در دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید شده و توانسته ایم ۱۶۰ میلیارد تومان به سمت پژوهش هدایت کنیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به استقبال شرکت های دانش بنیان از استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه اظهار داشت: هم اکنون ۱۰۰ شرکت در نوبت هستند اما به دلیل کمبود جا امکان حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه ندارند.