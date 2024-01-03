به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی امروز در مراسم آغاز عملیات استقرار شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری سردار شهید سلیمانی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران قوی ترین نظام سلامت منطقه را دارد و این قدرت از دانشگاه های علوم پزشکی ناشی می شود. در تاریخ پر افتخار نظام سلامت پس از انقلاب اسلامی علیرغم دشمنی ها با جمهوری اسلامی ایران، قدرت این حوزه همچنان افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: نقش دانشگاه ها در تولید علم و کسب مرجعیت علمی بسیار مهم است و در این زمینه یکی از کارهایی که دانشگاه ها باید پیگیری کنند توسعه دیپلماسی علمی و تبدیل دانشمندان به دیپلمات های حوزه علم و فناوری است. در این امر خودباوری و وطن دوستی دانشمندان یکی از شاخص های بسیار مهم است.

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت عدالت در پژوهش گفت: هیچ مرکز تحقیقاتی متعلق به یک یا دو نفر نیست بلکه متعلق به همه اساتید است. در کار پژوهشی استفاده از توان همه اساتید و انجام کار به موقع بسیار اهمیت دارد. در راه اندازی پارک علم و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی نیز باید کارها سرعت پیدا کنند.

وی با اشاره به توسعه حوزه سلامت خاطرنشان کرد: در مدت سه ماه ۲ هزار تخت بیمارستانی در تهران راه اندازی شد که در تاریخ سلامت کشور بی سابقه است. در این زمینه یکی از شاخص های کار ما در وزارت بهداشت رضایتمندی است.

عین اللهی با تاکید بر اهمیت دانشجو پروری در پژوهش، یادآور شد: دانشگاه فقط محل تدریس نیست بلکه باید دستاورد هم داشته باشد و این موضوع در کشورهای پیشرفته در موضوع ارتباط صنعت با دانشگاه معنی پیدا کرده است.

وی گفت: پارک های علم و فناوری نهادهای اجتماعی هستند که محل اتصال علم و پژوهش با کارآفرینی هستند و باید شرایطی برای شرکت های دانش بنیان فراهم کنیم تا بتوانند در این پارک ها مستقر شوند.

وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم سرمایه های مردمی به سمت پژوهش و فناوری گفت: ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در کنار فراهم کردن زیرساخت ها در پارک های علم و فناوری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان ارائه انواع تسهیلات و معافیت ها برای دانش بنیان ها نیز به استقبال بیشتر آنها در استقرار در پارک ها می انجامد.

وی گفت: می توان با توسعه فناوری سلامت بازارهای دنیا را گرفت و هنر اصلی ثروت آفرینی از فناوری های سلامت است.