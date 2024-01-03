واکنش جنبش امل لبنان به جنایت ترور العاروری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دفتر سیاسی جنبش امل لبنان به جنایت ترور صالح العاروری واکنش نشان داد.

جنبش امل بیان کرد: جنایات رژیم صهیونیستی عمق بحران و شکست که مقامات امنیتی و نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی به آن گرفتار شده اند را نشان می دهد.

در بیانیه این جنبش با اشاره به ناکامی اشغالگران در برابر مبارزان مقاومت آمده است: غزه به سرزمینی تبدیل شده است که اشغالگران را می بلعد. اراده ساکنان غزه و زنان و کودکان و سالخوردگان در برابر ماشین کشتار راه به جایی نخواهد برد.

جنبش امل لبنان بیان کرد: جنایتی که رژیم صهیونیستی شب گذشته در ضاحیه جنوب بیروت مرتکب شد تعدی به لبنان و حاکمیت آن و نیز جنایتی است که به پرونده آکنده از جنایت و کشتار متوالی رژیم صهیونیستی افزوده می شود.

در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده است که اقدام عاجلی برای توقف اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی قبل از اینکه زمان از دست برود، به عمل آورد.