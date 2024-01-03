به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) در واکنش به ترور شهید صالح العاروری نایب‌رییس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد که این شهید دژ محکمی را ساخته که نه تنها به منزله خاری در گلوی اشغالگران است، بلکه به عنوان تهدیدی حقیقی برای رژیم جنایتکار صهیونیستی است.

قسام تاکید کرد که عملیات طوفان الاقصی تجلی آخرین تلاش‌های مبارکی است که شهید العاروری و برادران وی در دفاع از مقدس‌ترین مقدسات امت اسلام به انجام رساندند.

شاخه نظامی حماس بیان کرد: ترور شیخ العاروری و برادران وی در خاک لبنان تاکیدی بر این موضوع است که این دشمن خطری برای امت به شمار می‌رود و میدان نبرد با این رژیم باز و وسیع است.

قسام اعلام کرد: نبرد با این دشمن و بازداشتن آن از گردنکشی، وظیفه تمامی امت در تمامی میدان‌ها و جبهه‌هاست تا این که در نهایت این غده سرطانی از جای کنده شود.

گردان‌های قسام تاکید کرد: ترور فرماندهان ما مدال شرافت ماست و تنها بر پافشاری و پایداری ما در ادامه راه و تحمیل هزینه‌های سنگین به اشغالگران می‌افزاید.

گفتنی است شهید صالح العاروری بارها از سوی رژیم صهیونیستی به ترور تهدید شده بود تا این که شامگاه سه‌شنبه در نتیجه حمله پهپادی این رژیم به دفتر سیاسی جنبش حماس در ضاحیه جنوبی بیروت به همراه ۶ تن از همراهانش به مقام شهادت نایل آمد.