به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رژیم صهیونیستی شامگاه دیروز «صالح العاروری» معاون دفتر سیاسی حماس را در بیروت، پایتخت لبنان ترور کرد؛ بهدنبال شهادت العاروری، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که ترور وی خطر تشدید جنگ غزه و گسترش احتمالی آن به ورای باریکه غزه را افزایش میدهد.
العاروری ۵۷ ساله نخستین رهبر ارشد سیاسی حماس بود که بعد از آغاز حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و مقاومت اسلامی فلسطین که تقریباً سه ماه پیش شروع است، ترور میشود.
از زمان تشدید تنش و آغاز جنگ در نوار غزه پس از عملیات «طوفان الاقصی» حماس در هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، حزبالله لبنان در حمایت از حماس، تقریباً به طور روزانه به روی اسراییل آتش گشوده است.
سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله درباره هرنوع «اقدام تروریستی در خاک لبنان» به اسراییل هشدار داد و متعهد شده است که «واکنش جدی» نشان دهد.
حزبالله لبنان دیروز اعلام کرد که پس از شهادت العاروری، گروهی از نظامیان صهیونیستی را با موشک در مجاورت المرج هدف قرار داده است.
تلآویو از مدتها پیش العاروری را طراح حملات مرگبار علیه صهیونیستها خوانده است اما به گفته یکی از مقامات حماس، او همچنین «در کانون مذاکرات با میانجیگری قطر و مصر درباره سرانجام جنگ غزه و آزادی اسرای اسراییلی نزد حماس قرار داشت.»
دانیل هاگاری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به سوالی درباره ترور العاروری، مدعی شد که نیروهای اسراییلی در بالاترین سطح آمادگی بوده و برای هر سناریویی مهیا هستند.
العاروری آگوست ۲۰۲۳ در واکنش به تهدید رژیم صهیونیستی مبنی بر حذف رهبران حماس چه در غزه و چه خارج از آن، گفته بود: «من در انتظار شهادت هستم و فکر میکنم همین حالا هم بیش از حد زندگی کردهام.»
صدها تن از مردم فلسطین پس از شهادت العاروری، با هدف محکوم کردن ترور او به خیابانهای رامالله و سایر شهرهای کرانه باختری آمدند و شعار «قسام، انتقام، انتقام!» سر دادند.
شهید العاروری از شخصیتهای مشهور گردانهای قسام بود که پس از چندین سال تجربه زندان از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۱ در تبادل مشهور شالیت همراه با بسیاری از دیگر رهبران فلسطینی، مانند یحیی سنوار از زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد شد. روزنامه یدیعوت آحارونوت در سال ۲۰۱۸ در خصوص العاروری نوشت: العاروری برنامهریز عملیاتهای مسلحانه حماس و شخص دوم حماس شده و انتخاب وی برای این جایگاه تکمیل تغییر ساختار رهبری حماس پس از انتخاب یحیی سنوار به عنوان رییس حماس در غزه به شمار میرود. العاروری در کرانه باختری متولد شده و در آنجا رشد کرد و ۱۸ سال از عمر خود را در زندانهای اسراییلی به سر برد.
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