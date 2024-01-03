به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پروژه، فصل سوم مجموعه مستند «داستانهای فوتبال» به کارگردانی مهدی افضلزاده، نویسندگی مهدی مافی و تهیهکنندگی وحید پناهلو که تازهترین محصول مرکز مستند سوره است، آماده نمایش شده و به زودی روی آنتن رسانه ملی میرود.
موضوع فصل جدید این مستند که در ۱۱ قسمت ۳۰ دقیقهای تولید شده، شهرآوردهای جهان است که در هر قسمت درباره یک شهر و درگیریهای مردم برای فوتبال که گاهی منجر به مرگ هم شده است، صحبت میشود.
حمید محمدی گویندگی متن این مجموعه مستند را برعهده داشته که فصل اول آن سال ۱۴۰۰ در ۱۳ قسمت و فصل دوم سال ۱۴۰۱ در ۱۰ قسمت از آنتن رسانه ملی پخش شده است.
نظر شما