به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل سوم مجموعه مستند «داستان‌های فوتبال» به کارگردانی مهدی افضل‌زاده، نویسندگی مهدی مافی و تهیه‌کنندگی وحید پناهلو که تازه‌ترین محصول مرکز مستند سوره است، در ایام نوروز ۱۴۰۳ میزبان علاقه‌مندان به ورزش فوتبال می‌شود.

این اثر که در ۱۱ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای تدارک دیده شده است، از چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳ هرشب ساعت ۲۲ از شبکه ورزش پخش می‌شود.

همچنین در آستانه پخش، تیزر این اثر که طراحی و ساخت آن برعهده صادق شاهسون بوده است، منتشر شده است.

«داستان‌های فوتبال» به گویندگی حمید محمدی به بررسی شهرآوردها و اتفاقات مهم فوتبالی در شهرهای مختلف جهان می‌پردازد. این اثر به سراغ قاهره (مصر)، بوئنوس‌آیرس (آرژانتین)، مکزیکوسیتی (مکزیک)، منچستر (انگلیس)، سویل (اسپانیا)، رم (ایتالیا)، گلاسکو (اسکاتلند) و … رفته و در هر شهر، داستان دربی آن را برای مخاطب بیان می‌کند.