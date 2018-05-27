روابط پشت پرده فوتبال فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج، مجموعه مستند «دریبل» به کارگردانی پدرام بهرامی و تهیه کنندگی عطا پناهی از تولیدات خانه مستند انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز جام جهانی فوتبال به زودی از شبکه سوم سیما به نمایش در می آید.

این مجموعه که در سه قسمت ۲۶ دقیقه ای تولید شده است با قلم مهدی اسدزاده نگاهی دارد به روابط پنهان و دست های پشت پرده ای که در حوزه فوتبال نقش دارند.

عطا پناهی تهیه کننده این اثر ضمن بیان این مطلب که در این سه قسمت فوتبال از دریچه اقصاد، قضاوت و رسانه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد از ادامه ساخت این مجموعه مستند در محورهای دیگر خبر داد.

تصاویر استفاده شده و سوژه پرداخته شده در این مجموعه مستند درباره مسایل اقتصادی، سیاسی و روابط پنهان موجود در مستطیل سبز است.

از این تهیه کننده مستند، پیش از این مستند «رویای مسی» با محوریت فوتبال روی آنتن رفته است.