دریافت 15 MB کد مطلب 5984435 https://mehrnews.com/x33Svm ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۵ کد مطلب 5984435 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۵ حضور عوامل امداد و نجات در محل حادثه گلزار شهدای کرمان فیلم ورود آمبولانسهای هلال احمر به مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان در پی انفجار تروریستی را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط لحظات دلهره آور بعد از شنیده شدن صدای انفجار دوم انفجار تروریستی در کرمان/۹۵ شهید و ۲۱۱ مصدوم / پنچ شنبه عزای عمومی/اسامی تعدادی از مصدومان انفجار در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان انفجار در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان برچسبها انفجار انفجار گاز کرمان گلزار شهدای کرمان
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