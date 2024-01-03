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کد مطلب 5984435
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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۵

حضور عوامل امداد و نجات در محل حادثه گلزار شهدای کرمان

حضور عوامل امداد و نجات در محل حادثه گلزار شهدای کرمان

فیلم ورود آمبولانس‌های هلال احمر به مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان در پی انفجار تروریستی را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      قرار این عزیزانی با عزیزمان که امروز به شهادت رسیدن به حقیقت پیوست وبه آرزو یشان رسیدن شهادت مبارکتان

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