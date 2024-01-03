انفجار تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان/ ۹۵ شهید و ۲۱۱ مصدوم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بعد از ظهر چهارشنبه صدای انفجاری در مسیری که منتهی به گلزار شهدای کرمان است شنیده شد. براساس آخرین آمارهای اعلام شده از مسؤولان کشوری و استان کرمان تروریستی بودن این حادثه تأیید شده و تاکنون ۹۵ نفر شهید و ۲۱۱ نفر نیز مصدوم شدند.

در حال حاضر نیز گلزار شهدای کرمان و مزار حاج قاسم با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی تخلیه شده و مردم از مناطق اطراف این حادثه تروریستی پراکنده شده‌اند و گروه‌های امدادی نیز برای انتقال مصدومان و شهدا به بیمارستان‌های استان کرمان در محل حادثه حضور دارند.

پروازها به مقصد استان کرمان برقرار است.

اعلام ۳ روز عزای عمومی در کرمان

در پی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان سه روز عزای عمومی در این استان اعلام شد.

تصویر لیست مصدومان بیمارستان افضلی پور

اسامی ۴۳ نفر دیگر از مصدومان حادثه تروریستی کرمان

نیاز گروه خونی O-در کرمان

علوم پزشکی استان کرمان اعلام کرد که افرادی که گروه خونی O- دارند به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

فردا عزای عمومی در کشور

هیأت دولت در پی وقوع حادثه تروریستی فردا را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

اعزام هیأتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس به کرمان

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هیأتی را بررسی میدانی این اقدام تروریستی به کرمان اعزام خواهد کرد.

بررسی ابعاد این اقدام تروریستی در دستورکار اولین جلسه کمیسیون خواهد بود.

۲۲:۴۹ تعداد دقیق شهدا ۹۵ نفر است

بهرام عین الهی وزیر بهداشت شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در آخرین بررسی‌ها تعداد ۹۵ نفر در حادثه تروریستی شهید شده‌اند.

وی گفت: مجروحان در حال درمان هستند و ۲۷ نفر از این افراد در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.

عین الهی از زمان بروز حادثه تا امروز ۱۱۱ عمل جراحی انجام شده است.

عین الهی افزود: ۹۵ شهید و ۲۱۱ مصدوم آخرین آمار اعلامی است.

وی گفت: چندین پزشک برای درمان مناسب مصدومان از استان‌های دیگر در حال اعزام به کرمان هستند.

۲۱:۴۷ شهادت ۲ امدادگر هلال احمر در حادثه تروریستی کرمان

در حادثه تروریستی در کرمان دو نفر امداد گر هلال احمر که قصد امدادرسانی به مردم را داشتند شهید شدند.

هم اکنون امدادگران هلال احمر در بیمارستان‌های کرمان مستقر شده‌اند در تلاش برای کمک به خانواده‌های حادثه دیده هستند.

۲۱:۲۸ اسامی برخی از مجروحان حادثه تروریستی کرمان

از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجروحانی که نام آنان اعلام شده در سه بیمارستان امام حسین (ع) ارتش، مهرگان و شفا تحت درمان هستند.

اسامی مجروحان این حادثه که شامگاه چهارشنبه اعلام شده و به روزرسانی خواهد شد.

۲۱:۲۱ اسامی سه شهید انتظامی حادثه تروریستی کرمان اعلام شد

سرهنگ دوم مهدی علوی، ستوان یکم رضا مداح و ستوان یکم محمدپورشیخعلی از شهیدان این حادثه تروریستی بودند که در نیروی انتظامی و تأمین امنیت فعالیت داشتند.

سخنگوی پلیس پیشتر تأیید کرده بود که سه تن از افسران پلیس کرمان در حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

۲۱:۱۶ حضور گسترده مردم کرمان برای اهدای خون

در پی فراخوان انتقال خون برای اهدای خون به خصوص او منفی مردم کرمان برای درمان مجروحان حادثه تروریستی به صورت گسترده به مراکز انتقال خون مراجعه کردند.

در پی بروز این حادثه تروریستی تعدادی از زائران شهید و زخمی شدند.

۲۱:۱۱ وزیر کشور وارد کرمان شد

وزیر کشور در پی بروز حادثه تروریستی وارد شهر کرمان شد و برای عیادت مجروحان به مراکز درمانی کرمان رفت.

در این سفر ابعاد مختلف حادثه مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.

۲۰:۱۴ جزئیات حادثه تروریستی کرمان از زبان معاون استاندار

رحمان جلالی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: دو حادثه تروریستی ساعت ۱۵ و ۱۵ و ۲۰ دقیقه در گلزار شهدای کرمان و قبل از ورودی گیت ها روی داد که به شهادت و زخمی شدن برخی از زائران منجر شد.

وی عنوان کرد: این حوادث قبل از گیت و همچنتین در مجاور تخت درگاه قلی بیگ روی داده است.

جلالی عنوان کرد: ۲۱۱ نفر زخمی و ۱۰۳ نفر زخمی شده‌اند.

وی گفت: اوضاع شهر کرمان و گلزار شهدا تحت کنترل کامل قرار دارد و امنیت هم اکنون برقرار است.

وی گفت: ابعاد حادثه در حال بررسی است.

وی از مردم خواست به شایعات توجه نکنند.

۲۰:۰۶ احتمال افزایش آمار شهدا وجود دارد

بهرام عین الهی چهارشنبه شب در بازدید از بیمارستان باهنر کرمان گفت: آمار همچنان تغییر نکرده است و ۱۰۳ شهید داریم اما با توجه به وضعیت نامساعد برخی از زخمی‌ها امکان افزایش شهدا وجود دارد.

وی افزود: از طرف رئیس جمهور به کرمان آمده‌ام و به خانواده شهدا تسلیت می گویم.

وی این حادثه را محکوم کرد و گفت: بدون شک راه شهادت ادامه دارد.

۱۹:۲۴ شهادت ۳ افسر فراجا در حادثه کرمان

سعید منتظر المهدی سخنگوی پلیس از شهادت ۳ تن از افسران پلیس در حین خدمت رسانی به مردم در حادثه تروریستی کرمان خبر داد.

۱۸:۵۴ تمامی مجروحان به بیمارستان منتقل شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: بیمارستان‌های ما در شرایط آماده باش صد در صدی بودند و جراحان و متخصصان و پرستاران فراخوان شدند و در حال انجام کار بیماران هستند.

احمدی‌نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه علی‌رغم حجم زیاد مجروحان آمادگی بیمارستان‌ها در حد مطلوبی بود، افزود: تخت‌های آی‌سی‌یو خالی داریم، همه اتاق‌های عمل فعالند و جراحان و متخصصان و پرستاران فراخوان شدند و در حال انجام کار بیماران هستند.

وی گفت: تمام مجروحین به بیمارستان منتقل شده‌اند و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاکید کرد: نیاز ضروری به گروه خونی اوی منفی داریم.

۱۸:۵۰ انفجارها خارج از محدوده گیت های بازرسی رخ داد

فداکار افزود: دشمن نمی‌تواند ارادت مردم ایران را به سردار دل‌ها و سپهبد شهید سلیمانی ببیند.

وی گفت: ساعت ۱۵ عصر امروز اولین انفجار و با فاصله حدود ۱۵ دقیقه دومین انفجار در مکان دیگری اتفاق افتاد.

استاندار کرمان تاکید کرد: انفجارها خارج از محدوده گیت‌های بازرسی رخ داد و حدود ۲ کیلومتر تا مرقد شهید سلیمانی فاصله داشت.

۱۸:۴۴ واکنش فرزند شهید سلیمانی به حادثه تروریستی کرمان





۱۸:۳۵ تاکید وزیر بهداشت بر پیگیری وضعیت مصدومان حادثه تروریستی کرمان

وزیر بهداشت در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواستار پیگیری و رسیدگی به مصدومان حادثه انفجار در گلزار شهدای کرمان شد.

وزیر بهداشت همچنین دستور آماده باش تمامی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان را داد.

۱۸:۲۶ شهادت مأموران فراجا در حادثه کرمان را تأیید نمی‌کنیم

سرهنگ مهدی سرپناه رئیس مرکز اطلاع رسانی فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا این لحظه شهادت ۴ مأمور پلیس در حادثه تروریستی کرمان را تأیید نمی‌کنیم. پیش از این برخی از رسانه‌ها مدعی شده بودند که در حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان ۴ نفر از مأموران فراجا به شهادت رسیده‌اند. عصر امروز حوالی ساعت ۱۵ دو انفجار در مسیر گلزار شهدای کرمان به وقوع پیوست که تعدادی از هموطنان در این حادثه شهید شده و تعداد دیگری مجروح شده‌اند. ۱۸:۲۵ ذخایر خونی استان جوابگوی مجروحان حادثه تروریستی است ایرج شکوهی در گفتگویی اظهار کرد: در زمان حال کمبودی در ذخایر گروه‌های مختلف خونی وجود ندارد و مشکلی در این زمینه نداریم. مدیرکل انتقال خون کرمان گفت: وضعیت ذخایر همه گروه‌های خونی در استان خوب و جوابگوی مجروحان حادثه تروریستی عصر امروز در مسیر گلزار شهدای کرمان است. وی افزود : در صورت نیاز، به ویژه برای گروه خونی " او منفی ( O - )از استان‌های همجوار کمک خواهیم گرفت. ۱۸:۲۳ اولین گفت و گو با مصدومان حادثه تروریستی کرمان

۱۸:۲۱ نیروهای امنیتی در حال کشف ردپای مرتبطان حادثه تروریستی کرمان

«وحید جلال‌زاده» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به حادثه تروریستی کرمان، اظهار کرد: در تماسی که با مقامات ذی‌ربط امنیتی داشتم متوجه شدم که نیروهای امنیتی در استان کرمان و همچنین در مرکز، تمام همت خود را مصروف به کشف رد پاهای مرتبطین با حادثه تروریستی امروز کرده‌اند و قطعاً انتقام این حادثه از تروریست‌ها گرفته خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: حرکت امروز تروریست‌ها از سر استیصال بود و آنها در یک حرکت کور به جای میدان نبرد، از زنان و کودکان و مردانی انتقام گرفتند که برای تجلیل از مقام شهید سلیمانی گرد آمده بودند.

جلال‌زاده گفت: هیأتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال اعزام به کرمان است و در هفته آینده برای بررسی ابعاد این حادثه تروریستی جلسه ویژه‌ای در مجلس برگزار خواهد شد.

۱۸:۱۶ لیست اولیه مجروحان و شهدا به زودی اعلام می‌شود

علی بابایی با اعلام این خبر از مردم درخواست کرد از تجمع در محوطه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بیمارستان‌ها خودداری کنند.

وی گفت: تیم‌های پزشکی در حال آماده باش کامل هستند و تمام تیم‌های تخصصی پزشکی به بیمارستان شهید باهنر فراخوان شده‌اند.

بابایی گفت: بیمارستان شهید باهنر هاب ترومای شرق ایران است و امکانات تخصصی لازم برای امداد رسانی به مجروحان را دارد.

۱۷:۵۷ تردد در کرمان بدون مشکل در حال انجام است

مدیرکل راهداری کرمان گفت: در پی انفجار تروریستی در کرمان، تردد هوایی، ریلی و زمینی برقرار بوده و توقفی در اعزام زائران به کرمان انجام نخواهد گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمان افزود: در حال حاضر ناوگان هوایی، ریلی و زمینی کرمان در آماده باش کامل بوده و هیچ مشکلی در نقل و انتقال زائران وجود ندارد.

۱۷:۵۲ اوضاع در کرمان عادی است

«احمد وحیدی» وزیر کشور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با اشاره به حادثه تروریستی کرمان، اظهار کرد: اوضاع در کرمان عادی است و همه چیز تحت کنترل نیروهای امنیتی و انتظامی است.

وی با بیان اینکه توطئه جدیدی که امروز اتفاق افتاد ادامه همان توطئه‌هایی همیشگی دشمنان است، افزود: پاسخ کوبنده‌ای را در کوتاه‌ترین مدت به عاملان حادثه تروریستی خواهیم داد.

وزیر کشور تصریح کرد: ابعاد این حادثه تروریستی در دست بررسی است و مقامات مسؤول، اطلاعات مقتضی را به استحضار مردم خواهند رساند.

۱۷:۴۸ وزیر بهداشت عازم کرمان شد

عین اللهی همچنین قبل از عزیمت به سوی کرمان در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواستار رسیدگی فوری به مصدومان این حادثه تروریستی شد.

وزیر بهداشت در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجروحیت و شهادت جمعی از هموطنان در انفجار تروریستی در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان را تلخ و اندوه بار خواند و به دکتر مهدی احمدی نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستور داد تا رسیدگی فوری به مصدومان این حادثه تروریستی و ارائه خدمات درمانی سریع و مطلوب به ایشان را دنبال کند.

۱۷:۴۴ تصاویری از ازدحام مردم در مقابل بیمارستان شهید باهنر

۱۷:۳۴ افزایش آمار شهدای حادثه تروریستی کرمان

سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: تا این لحظه ۱۰۳ مورد شهید قطعی در این حادثه به ثبت رسیده است و ۱۷۱ مصدوم نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شده است.

نهادهای امداد رسان از مردم درخواست دارند تا خیابان‌های اطراف گلزار شهدای کرمان و بیمارستان‌ها را برای تسریع در امداد رسانی تخلیه کنند.

۱۷:۳۲ تصاویری از ازدحام مردم در مقابل سردخانه بیمارستان شهید باهنر





۱۷:۲۹ سرگردانی زائرانی که در مجاورت گلزار شهدا اسکان داشتند

با توجه به تخلیه گلزار شهدا و خیابان‌های اطراف متأسفانه تعدادی از زائران که در اطراف گلزار شهدای کرمان اسکان داشتند دچار مشکل شده و وسیله‌ای برای ترک محل ندارند.

در محل حادثه، با توجه به تخلیه محل انفجار و خیابان‌های اطراف گلزار شهدای کرمان یکی از مشکلاتی که برای زائران غیر بومی که در اطراف گلزار شهدای کرمان اسکان داشتند پیش آمده، نداشتن محل اسکان و عدم دسترسی به وسایل نقلیه برای برگشت است.

همچنین حرکت کرمانی‌ها به سمت بیمارستانها و محل حادثه برای اطلاع از وضعیت بستگانشان موجب کندی امداد رسانی و انتقال مجروحان به بیمارستان‌ها شده است.

۱۷:۱۱ گزارشی از بیمارستان شهید باهنر کرمان

۱۷:۱۰ حال برخی از مجروحان وخیم است

رئیس مرکز اورژانس کرمان آخرین آمار تأیید شده شهدای انفجارهای تروریستی این شهر را ۷۳ نفر و شمار مجروحان را ۱۷۱ نفر اعلام کرد.

صابری افزود: شماری از مجروحان حالشان وخیم است و تعدادی مجهول الهویه نیز داریم که با توجه به این موضع امار شهدا احتمالاً افزایش خواهد یافت.

انفجار اول بعد از زیرگذر و ابتدای موکب ها اتفاق افتاده که بیشترین میزان شهید و زخمی مربوط به این محل است. در ادامه مردم به سمت پارکینگ مجاور تخت درگاه قلی بیک حرکت می‌کنند که انفجار دوم در این مکان اتفاق می‌افتد.

۱۶:۵۵ روایت دقیق خبرنگار مهر از انفجار کرمان

۱۶:۵۳ با تمام توان به مصدومان حادثه تروریستی امدادرسانی کنید

پیر حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در پی وقوع حادثه انفجار در گلزار شهدای کرمان در تماس تلفنی با مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان ضمن پیگیری آخرین وضعیت سلامت زائران گلزار شهدای کرمان و وضعیت حادثه‌دیدگان در محل انفجار، به مدیرعامل این جمعیت دستور داد تا با حداکثر توان و امکانات انسانی، امدادی و لجستیکی در صحنه امدادرسانی حضور داشته باشد.

۱۶:۵۱ شهادت یک امدادگر جوان هلال احمر

مدیرعامل هلال احمر کرمان از شهادت یک امدادگر جوان هلال احمر در حادثه گلزار شهدای کرمان خبر داد.

فلاح؛ مدیرعامل هلال احمر کرمان گفت؛ در حادثه انفجار گلزار شهدای کرمان، ٣ نیروی هلال احمر دچار مصدومیت شدید شدند که متأسفانه یک نفر خانم از امدادگران هلال احمر کرمان به شهادت رسید.



۱۶:۴۴ روایت اختصاصی خبرنگار مهر از گلزار شهدای کرمان

۱۶:۳۸ آمار تعداد شهدا و مصدومان حادثه تروریستی کرمان

بابک یکتاپرست عصر چهارشنبه در گفت و گویی با ارائه آخرین آمار حادثه کرمان اظهار داشت: متأسفانه احتمال افزایش تعداد فوتی‌ها در این حادثه وجود دارد و هنوز آمار دقیقی وجود ندارد.

طبق گفته شاهدان انفجار اول در ورودی طریق شهدا، نزدیک به زیرگذر و انفجار دوم ده دقیقه بعد در کنار تخت قلی بیگ رخ داده است.

مجروحان این حادثه به بیمارستان‌های شهید باهنر، شفا و مهرگان اعزام شده‌اند و در حال طی مراحل درمان هستند.

۱۶:۳۲ درخواست از مردم برای تخلیه گلزار شهدای کرمان

۱۶:۲۶ معاون استاندار کرمان: تروریستی بودن انفجار کرمان تأیید شد

منابع درمانی کرمان آماده باش درآمده‌اند و مصدومان در حال انتقال هستند.

نیروهای امنیتی و انتظامی در حال تخلیه مسیر و گلزار شهدای کرمان و اعزام مجروحان این حادثه به بیمارستان شهید باهنر کرمان هستند.

کلیه کادر درمانی بیمارستان‌های کرمان فراخوان شده‌اند.

۱۶:۲۶ گلزار شهدای کرمان تخلیه شد

۱۶:۱۹ تصاویری از امدادرسانی تیم‌های هلال احمر در محل حادثه

۱۶:۱۶ انفجار کرمان تروریستی است

منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات تروریستی دلیل دو انفجار در مبادی ورودی گلزار شهدای کرمان بوده است / تعداد شهدا و مجروحان بالاست‌ وی متذکر شد: تعداد مجروحان و شهدای این دو حادثه انفجار بالاست و به احتمال زیاد بیش از ۲۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند و تعداد در حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر مجروح شده باشند.

۱۵:۴۳ تصاویر انفجار در گلزار شهدای کرمان

۱۵:۳۷ وضعیت مصدومان بعد از انفجار در گلزار شهدای کرمان

به دلیل انفجار در کرمان تعدادی از هم وطنان دچار مصدومیت شده‌اند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.

۱۵:۳۳ حال و هوای گلزار شهدای کرمان بعد از انفجار

حال و هوای گلزار شهدای کرمان که نشان می‌دهد وضعیت عادی است ظاهراً صدای مهیبی که در ویدئوها منتشرشده داخل گلزار نبوده است.

۱۵:۲۳ لحظات دلهره آور بعد از شنیده صدای انفجار

۱۵:۱۵ انفجار در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان