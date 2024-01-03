دریافت 10 MB کد مطلب 5984506 https://mehrnews.com/x33SwN ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۱ کد مطلب 5984506 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۱ جزییات حادثه کرمان از زبان رییس مرکز فوریتهای پزشکی دکتر صابری رییس مرکز فوریتهای پزشکی کرمان گفت: در ۲ بمبگذاری حداقل ۲۰ شهید داشتیم. کپی شد مطالب مرتبط وضعیت اطراف گلزار شهدای کرمان لحظاتی پس از شنیده شدن صدای مهیب اولین تصاویر از محل انفجار در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان انفجار در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان وضعیت مصدومان بعد از انفجار در کرمان هماکنون؛ حال و هوای گلزار شهدای کرمان برچسبها بمب گذاری کرمان پایگاه فوریت های پزشکی انفجار تروریستی
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