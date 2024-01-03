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کد مطلب 5984506
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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۱

جزییات حادثه کرمان از زبان رییس مرکز فوریت‌های پزشکی

جزییات حادثه کرمان از زبان رییس مرکز فوریت‌های پزشکی

دکتر صابری رییس مرکز فوریت‌های پزشکی کرمان گفت: در ۲ بمب‌گذاری حداقل ۲۰ شهید داشتیم.

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    نظرات

    • رضا IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      2 0
      پاسخ
      ایران عزیز که خاکت بار دیگه به خون بی گناه هان آغشته شد تسلیت،

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