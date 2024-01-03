به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج بخش مسلمان در اختتامیه نهمین جشنواره پژوهشگران و محققان برتر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در محل این سازمان اظهار داشت: به فرمایش مقام معظم رهبری موضوع علم و تسلط به علم به عنوان یکی از قویترین ابزارهایی که ما را در مقابل هر دشمنی موفق میکند.
وی افزود: پژوهش و تحقیق یکی از اصلیترین مؤلفههای دانش و دستیابی به علم است و سه عامل مهم تفکر، تعقل و تدبر در تحقق آن مؤثر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: علم یک نوع مطالعه ساختاری است که از ابزارهایی مثل مشاهدات، تجربیات، آزمایشها و تحلیلها استفاده میکند و بر پایه تحقیق است اما شبه علم بر پایه تبلیغ حاصل میشود.
تاج بخش مسلمان ادامه داد: وقتی شبه علم وارد رسانه میشود یعنی جایی که یک جامعه هدف بسیار وسیعی دارد که همه آنها هم طبیعتاً متخصص نیستند، و چون ساده بیان میشود، جذابیت دارد.
وی ادامه داد: شاید بدترین نتایجی که شبه علم میتواند داشته باشد ارائه راه حل های اشتباه برای تصمیم گیران کشورها است.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: این موضوع گاهی هزینههای سنگینی بر کشورها، جوامع و ملتها وارد میکند.
تاج بخش مسلمان ادامه داد: به طور قطع در جوامع فرهیخته تفاوت بین علم و شبهه علم محسوس است و وارد باورهایشان نمیشود اما در بسیاری از جاها اینگونه نیست.
وی خطاب به پژوهشگران سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفت: ما به عنوان جوامع متخصص در حوزه تحت فعالیت خود موظف به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعهای که در این حوزه متخصص نیستند، هستیم.
رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: امیدوارم جامعه ما نیز به همین سمت هدایت شود تا دشمن از هیچ راهی وارد اعتقادات مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و علمی مردم نشوند.
تاج بخش مسلمان خاطرنشان کرد: اینکه موضوع علم و دانش، قدرتمندترین ابزار است از همین جا نشأت میگیرد که هیچ گاه با هیچ وسیلهای نمیتوان جلوی آن را گرفت.
وی گفت: داستان علم بهتر است یا ثروت از همین موضوع ریشه میگیرد که آنچه ناگسستنی است و نفوذی نمیتواند به آن شود، علم است.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: با علم و دانش میتوان در بهترین مسیر حرکت کرد که اصلیترین مؤلفه آن نیز پژوهش است.
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