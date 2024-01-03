صادرات کالاهای صنعتی به بازار ۳۸۰ میلیارد دلاری اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق قنادزاده معاون کسب و کارهای بینالملل سازمان توسعه تجارت ایران در مصاحبه رادیویی درباره روند موافقتنامه جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اورسیا اظهار کرد: موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که حاصل یک کار مفصل ملی بود در تاریخ ۴ دی ماه سال جاری به امضا رسید.
وی با اشاره به اینکه هر ۶ کشور باید این موافقتنامه و سند را برای ابلاغ و اجرایی شدن در مجالس خود به تصویب برسانند، افزود: این موافقتنامه اولین سند تجارت آزاد چند جانبه جمهوری اسلامی ایران است و تمرین خوبی برای موافقتنامههای چند جانبه در کشور به شمار میرود.
معاون کسب و کارهای بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سیاست چندجانبه گرایی و توسعه ارتباطات بین المللی دولت سیزدهم، گفت: ما عضو پیمانهای چند جانبه متعددی در دنیا شدیم که همگی از ظرفیتهای اقتصادی و تجاری خوبی برخوردار هستند.
قناد زاده امضای موافقتنامه با اتحادیه اوراسیا را یکی از بهترین تمرینها برای توسعه موافقتنامههای چند جانبه دانست و اظهار کرد: ما از کشورهای عضو این اتحادیه، نهادهها و مواد اولیه و کالاهای اساسی را وارد کشورمان میکنیم و در عوض میتوانیم کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و کالاهای صنعتی و تولیدی را به آنها صادر کنیم.
وی حضور در بازار ۳۸۰ میلیارد دلاری کشورهای اتحادیه اوراسیا را به معنای گشایش پنجره بزرگ به روی اقتصاد کشور خواند و افزود: ما در این توافقنامه، تعرفه ۸۷ درصد کد کالاهای تجاری را صفر میکنیم و دیوار تعرفه از جلوی صادرکنندگان ایرانی و صادرکنندگان پنج کشور برداشته میشود.
ضرورت توسعه سریع لجستیک
معاون کسب و کارهای بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران ضرورت توسعه سریع لجستیک را متذکر شد و گفت: زیرساختهای حمل و نقل و ترانزیت از موضوعات جدی است که حتماً باید برای آن فکر شود و موضوع دیگر هم زیرساختهای نقل و انتقال مالی است که البته تا مقدار زیادی با کشور روسیه حل شده و در دستور کار است.
قناد زاده با اشاره به اهمیت و ضرورت ارتباط گرفتن با بدنه تجاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا عنوان کرد: سازمان توسعه تجارت برنامه ویژهای برای تبادل هیئتهای تجاری و حضور ما در نمایشگاههای کشورها و حضور کشورها در نمایشگاههای بین المللی تدارک دیده تا فضای شناخت را ایجاد کند.
وی به همکاری بخش خصوصی در موافقتنامه اوراسیا اشاره کرد و افزود: ریل گزاریها توسط دولت انجام شده و ما از این به بعد باید شاهد فعال شدن بخش خصوصی در این زمینه باشیم.
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