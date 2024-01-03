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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۵۷

صادرات کالاهای صنعتی به بازار ۳۸۰ میلیارد دلاری اوراسیا

صادرات کالاهای صنعتی به بازار ۳۸۰ میلیارد دلاری اوراسیا

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به بازار ۳۸۰ میلیارد دلاری اتحادیه اوراسیا، گفت: از کشورهای عضو این اتحادیه نهاده‌ها، مواد اولیه و کالاهای اساسی وارد و کالاهای صنعتی و تولیدی صادر می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق قنادزاده معاون کسب و کارهای بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران در مصاحبه رادیویی درباره روند موافقتنامه جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اورسیا اظهار کرد: موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که حاصل یک کار مفصل ملی بود در تاریخ ۴ دی ماه سال جاری به امضا رسید.

وی با اشاره به اینکه هر ۶ کشور باید این موافقتنامه و سند را برای ابلاغ و اجرایی شدن در مجالس خود به تصویب برسانند، افزود: این موافقتنامه اولین سند تجارت آزاد چند جانبه جمهوری اسلامی ایران است و تمرین خوبی برای موافقتنامه‌های چند جانبه در کشور به شمار می‌رود.

معاون کسب و کارهای بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سیاست چندجانبه گرایی و توسعه ارتباطات بین المللی دولت سیزدهم، گفت: ما عضو پیمان‌های چند جانبه متعددی در دنیا شدیم که همگی از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری خوبی برخوردار هستند.

قناد زاده امضای موافقتنامه با اتحادیه اوراسیا را یکی از بهترین تمرین‌ها برای توسعه موافقتنامه‌های چند جانبه دانست و اظهار کرد: ما از کشورهای عضو این اتحادیه، نهاده‌ها و مواد اولیه و کالاهای اساسی را وارد کشورمان می‌کنیم و در عوض می‌توانیم کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و کالاهای صنعتی و تولیدی را به آن‌ها صادر کنیم.

وی حضور در بازار ۳۸۰ میلیارد دلاری کشورهای اتحادیه اوراسیا را به معنای گشایش پنجره بزرگ به روی اقتصاد کشور خواند و افزود: ما در این توافقنامه، تعرفه ۸۷ درصد کد کالاهای تجاری را صفر می‌کنیم و دیوار تعرفه از جلوی صادرکنندگان ایرانی و صادرکنندگان پنج کشور برداشته می‌شود.

ضرورت توسعه سریع لجستیک

معاون کسب و کارهای بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران ضرورت توسعه سریع لجستیک را متذکر شد و گفت: زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت از موضوعات جدی است که حتماً باید برای آن فکر شود و موضوع دیگر هم زیرساخت‌های نقل و انتقال مالی است که البته تا مقدار زیادی با کشور روسیه حل شده و در دستور کار است.

قناد زاده با اشاره به اهمیت و ضرورت ارتباط گرفتن با بدنه تجاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا عنوان کرد: سازمان توسعه تجارت برنامه ویژه‌ای برای تبادل هیئت‌های تجاری و حضور ما در نمایشگاه‌های کشورها و حضور کشورها در نمایشگاه‌های بین المللی تدارک دیده تا فضای شناخت را ایجاد کند.

وی به همکاری بخش خصوصی در موافقتنامه اوراسیا اشاره کرد و افزود: ریل گزاری‌ها توسط دولت انجام شده و ما از این به بعد باید شاهد فعال شدن بخش خصوصی در این زمینه باشیم.

کد مطلب 5984560
سمیه رسولی

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