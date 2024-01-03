به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علی‌اکبری در جمع دانش آموزان دختر عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان که به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) در دفتر وی حضور داشتند؛ با شنیدن خبر بمب گذاری تروریستی در مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی؛ ضمن محکومیت این اقدام تروریستی، این عمل را تداوم دشمنی آمریکا و اسرائیل با محور مقاومت دانست.

امام جمعه موقت تهران ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های این شهدا گفت: این حادثه تروریستی نشان می‌دهد که دشمن حضور مردم استان‌های مختلف در زیارت قبر شهید بزرگوار ما را بر نمی‌تابد.

نماینده رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: زیارت مزار مطهر حاج قاسم سلیمانی به معنی تجدید بیعت با آرمان‌های امام و انقلاب است و دشمن توانایی درک و تحمل این بیعت مردم را ندارد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری خاطر نشان کرد: باز هم عده‌ای شهید شدند و نشان دادند که راه شهادت باز است.