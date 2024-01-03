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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۴۰

واکنش جنبش جهاد اسلامی به عملیات تروریستی کرمان

واکنش جنبش جهاد اسلامی به عملیات تروریستی کرمان

جنبش جهاد اسلامی فلسطین با انتشار بیانیه‌ای به عملیات تروریستی کرمان واکنش نشان داد و آنرا به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با انتشار بیانیه‌ای عملیات تروریستی کرمان را به شدت محکوم کرد.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: انفجار ناجوانمردانه کرمان و هدف قراردادن شهروندانی را که در اطراف مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گرد آمده بودند به شدت محکوم می‌کنیم.

در ادامه بیانیه جنبش جهاد اسلامی فلسطین آمده است: حمله جنایتکارانه کرمان همبستگی ملت‌های امت ما پیرامون مقاومت را بیشتر خواهد کرد؛ مقاومتی که شهید سلیمانی یکی از شخصیت‌های شاخص و نمادهای آن خواهد ماند.

گفتنی است بعد از ظهر امروز چهارشنبه صدای ۲ انفجار در مسیری که به گلزار شهدای کرمان ختم می‌شود شنیده شد. براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان کشوری و استانی در کرمان تروریستی‌بودن این حادثه تایید شده و در نتیجه آن تاکنون ۷۳ نفر شهید و ۱۷۱ نفر دیگر نیز مصدوم شده‌اند.

کد مطلب 5984640

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