دبیر و اعضای هیات علمی جشنواره شعر فجر منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه، دبیر و اعضای هیأت علمی هجدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر را منصوب کرد.

در متن حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به علیرضا قزوه به عنوان دبیر علمی هجدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر آمده است:

«نظر به مراتب ارزشمند ادبی و تجربه گران‌سنگ جنابعالی در عرصه شعر و زبان ادبیات فارسی و به پیشنهاد معاون محترم امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب این حکم به عنوان «دبیر علمی هجدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر» منصوب می‌شوید.»

همچنین در احکامی جداگانه، محمدعلی مجاهدی، مرتضی امیری اسفندقه، علیرضا قزوه، رضا اسماعیلی، نغمه مستشار نظامی، محمد مهدی سیار، علی محمد مؤدب، سید احمد میرزاده و زهیر توکلی به عنوان اعضای هیأت علمی هجدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب شدند.

در متن حکم اسماعیلی خطاب به اعضای هیأت علمی هجدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر آمده است:

«نظر به فعالیت‌های ارزنده ادبی و تجربه گران سنگ جنابعالی در عرصه شعر، زبان و ادبیات فارسی و به پیشنهاد معاون محترم امور فرهنگی به موجب این حکم به عنوان «عضو هیئت علمی هجدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر» منصوب می‌شوید.

امید است با یاری خداوند متعال و بهره‌مندی از هم اندیشی و همکاری استادان، اندیشمندان و صاحب نظران در شناسایی و گسترش الگوهای ادبی فاخر در حوزه پرسابقه و تمدنی شعر فارسی و اجرای وظایفی که در آئین‌نامه جشنواره مطابق با اهداف دولت مردمی برای ساختن ایران قوی آمده است؛ موفق و پیروز باشید.

محمدمهدی اسماعیلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»