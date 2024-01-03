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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۳۵

تاکید وزیر بهداشت بر پیگیری وضعیت مصدومان حادثه گلزار شهدای کرمان

تاکید وزیر بهداشت بر پیگیری وضعیت مصدومان حادثه گلزار شهدای کرمان

کرمان - وزیر بهداشت در تماس تلفنی با رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواستار پیگیری و رسیدگی به مصدومان حادثه انفجار در گلزار شهدای کرمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر وزیر بهداشت در تماس تلفنی با رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواستار پیگیری و رسیدگی به مصدومان حادثه انفجار در گلزار شهدای کرمان شد.

وزیر بهداشت همچنین دستور آماده باش تمامی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان را داد.

کد مطلب 5984713

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