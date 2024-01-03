۳ شرط مهم کار برای مردم/ بیان نقطه اشتراک حضرت زهرا(س) و امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در صحن علنی شورای شهر یزد با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: سبک زندگی فاطمی باید در تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سرلوحه کار ما باشد.

وی با اشاره به اینکه هدف زندگی، موضوعی است که در جهان نسبت به آن غفلت شده است، افزود: آفرینش خدا بی‌حکمت و بی‌هدف نیست و هدف از آفرینش جهان، رسیدن بشر به کمال الهی است.

ناصری با بیان اینکه فطرت انسان، فطرت کمال طلبی است، عنوان کرد: دستور اسلام نیز پیشرفت انسانی است و در این باره آیات و روایاتی داریم مبنی بر اینکه هرکس دو روزش شبیه هم باشد، مغبون است.

امام جمعه یزد بیان کرد: قدرت، ثروت و … باید وسیله باشد برای اینکه به خدا و به هدف زندگی برسیم و هر چه نیت برای رسیدن به خدا خالص‌تر باشد، عمل ما پذیرفته‌تر است.

ناصری با بیان اینکه نیت همه ما باید خدایی باشد و باید برای خدا کار کنیم، افزود: اگر خدا را در امور خود مدنظر نداشته باشیم، در منجلاب گرفتاری‌ها می مانیم و دوری از خدا سرآغاز گرفتاری‌های بشر است.

وی عنوان کرد: باید باور کنیم که همه افعال و افکار و گفتار ما در عاقبت خودمان و دیگران اثرگذار است و اگر نیت ما خدایی باشد، زمین و آسمان و ملائکه برای رسیدن به هدف به کمک ما می آیند.

ناصری تصریح کرد: باید مراقب باشیم طوری عمل نکنیم که از لطف و مرحمت خداوند دور شویم و باید همه حرکت های ما برای خدا باشد.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه همه مسئولان ما باید فرمایشات امام خمینی (ره) را سرلوحه کار خود عمل کنند، افزود: همه کارهای امام خمینی (ره) برای خدا بود و به جز رضایت خدا قدمی بر نمی داشت و تمام دغدغه او نجات بندگان خدا و نجات دین خدا بود.

وی عنوان کرد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز همینگونه بود و اخلاص او بسیاری از افراد و راه و روش آنها را تغییر داد.

ناصری تاکید کرد: اگر همه ما شبیه به امام راحل یا شبیه به سردار سلیمانی باشیم، آنگاه می توانیم بگویی که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

وی تصریح کرد: امام خمینی (ره) به این موضوع باور کامل داشت که اگر کار برای خدا باشد، خدا یاری خواهد کرد و دست عنایت خدا بر سر ما خواهد بود و با همین عقیده نیز انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.

ناصری افزود: اخلاص امام که متصل به خدا بود، توطئه ها را تشخیص می داد و این اثر خدمت در راه خداست و هم روی مردم و هم در دنیا و آخرت اثر دارد.

وی تاکید کرد: نقطه اشتراک حضرت زهرا (س)، امام خمینی (ره) و سردار شهید سلیمانی کار برای خداست و «با خدا باش و پادشاهی کن» شعار امروز ما و ملاک عمل بزرگان است.

ناصری همچنین با اشاره به حکمت دهم نهج البلاغه که می‌فرماید اگر می خواهی کار مردم به درستی انجام شود، باید سه شرط داشته باشد، افزود: پرهیز از بزرگ بینی اقدامات انجام شده، انجام کامل کار و تسریع در انجام کار سه شرط مهم و اساسی برای انجام درست کار برای مردم است و اعضای شورای شهر این مهم را مدنظر قرار دهند.

در این مراسم از بانوان شاغل در شهرداری و شورای شهر یزد تجلیل شد.