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۱۴ دی ۱۴۰۲، ۹:۲۵

با صدور بیانیه ای؛

شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه حمله تروریستی کرمان را محکوم کرد

شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه حمله تروریستی کرمان را محکوم کرد

در پی حمله تروریستی به زائران مرقد پاک سردار دل‌ها شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله تروریستی به زائران مرقد پاک سردار دل‌ها شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا والصدیقین

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت غریبانه ده‌ها نفر از زائران عزیز و مظلوم مرقد پاک سردار دل‌ها در روزی که زمین و زمان معطر به عطر حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها و سلاله پاکش امام راحل بود دل‌های امت اسلام و مردم انقلابی ایران و خصوصاً مردم شهیدپرور کرمان را در سوگ و ماتم نشاند.

این واقعه تروریستی که در سالروز شهادت جهانمرد مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز به دست شقی‌ترین انسان‌ها و به دستور آمریکای جهانخوار و صهیونیسم خبیث اتفاق افتاد، نشانه روشن از خباثت دشمن صهیونیستی و مزدوران او و دلیلی دیگر بر عصبانیت و استیصال رژیم منحوس و رو به زوالی است که با تنفس مصنوعی به زندگی پلید خود ادامه می‌دهد و برای بقای خود شتابزده و بی محابا و زبونانه و بزدلانه دست به جنایات و بمباران و موشک باران و ترورهای فردی و جمعی می‌زند.

در واقعه تروریستی اخیر بیش از همیشه زائران دلداده حاج قاسم که از هر قشر و صنف و از هر جای ایران و جهان به دیار کریمان شتافته بودند؛ هدف اول دشمنان بودند. آنان در صدد انتقام گیری از مردمی هستند که بیش از نیم قرن است پای ارزش‌های اسلامی و انقلابی ایستاده‌اند و در دامان خود پرچمداران مقاومت را پرورش داده‌اند.
بدون تردید جنایت ددمنشانه صهیونیست‌ها و حامیان و هم پیمانان آن‌ها موج بیداری جهانی و تشدید تنفر و انزجار از این نماد مجسم ابلیس را در پی خواهد داشت.

شهادت سرافرازانه سیدرضی موسوی و شهید صالح العاروری و واقعه اخیر، عزم ملت‌ها و گروههای مقاومت را در تداوم وارد کردن ضربات کاری‌تر از طوفان الاقصی دوچندان خواهد کرد و زوال رژیم جعلی را سرعت بیشتری خواهد داد که: اِنّا من المجرمین منتقمون.

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با محکومیت این جنایت کم سابقه، مراتب تبریک و تسلیت خود را به پیشگاه امام زمان علیه السلام و مقام معظم رهبری و ملت بزرگ و انقلابی ایران خصوصاً مردم صبور و مقاوم کرمان و به ویژه خانواده‌های معظم شهیدان این واقعه ابراز می‌دارد و برای ایشان صبر و اجر و برای مجروحان و جانبازان این حادثه شفای عاجل و التیام و آرامش را تمنا می‌کند.

از عموم مردم شریف ایران اسلامی دعوت می‌کنیم تا با حضور دشمن شکن در صفوف فشرده نمازهای جمعه این هفته، یاد شهیدان و زائران گلگون کفن سیزدهم دی ماه را گرامی دارند و با فریادهای دشمن شکن خود برائت و انزجار خود را از شیطان بزرگ، آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی اعلام نمایند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
۱۳ دی ماه ۱۴۰۲

کد مطلب 5985042
فاطمه علی آبادی

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