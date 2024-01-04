به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله تروریستی به زائران مرقد پاک سردار دل‌ها شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا والصدیقین

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت غریبانه ده‌ها نفر از زائران عزیز و مظلوم مرقد پاک سردار دل‌ها در روزی که زمین و زمان معطر به عطر حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها و سلاله پاکش امام راحل بود دل‌های امت اسلام و مردم انقلابی ایران و خصوصاً مردم شهیدپرور کرمان را در سوگ و ماتم نشاند.

این واقعه تروریستی که در سالروز شهادت جهانمرد مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز به دست شقی‌ترین انسان‌ها و به دستور آمریکای جهانخوار و صهیونیسم خبیث اتفاق افتاد، نشانه روشن از خباثت دشمن صهیونیستی و مزدوران او و دلیلی دیگر بر عصبانیت و استیصال رژیم منحوس و رو به زوالی است که با تنفس مصنوعی به زندگی پلید خود ادامه می‌دهد و برای بقای خود شتابزده و بی محابا و زبونانه و بزدلانه دست به جنایات و بمباران و موشک باران و ترورهای فردی و جمعی می‌زند.

در واقعه تروریستی اخیر بیش از همیشه زائران دلداده حاج قاسم که از هر قشر و صنف و از هر جای ایران و جهان به دیار کریمان شتافته بودند؛ هدف اول دشمنان بودند. آنان در صدد انتقام گیری از مردمی هستند که بیش از نیم قرن است پای ارزش‌های اسلامی و انقلابی ایستاده‌اند و در دامان خود پرچمداران مقاومت را پرورش داده‌اند.

بدون تردید جنایت ددمنشانه صهیونیست‌ها و حامیان و هم پیمانان آن‌ها موج بیداری جهانی و تشدید تنفر و انزجار از این نماد مجسم ابلیس را در پی خواهد داشت.

شهادت سرافرازانه سیدرضی موسوی و شهید صالح العاروری و واقعه اخیر، عزم ملت‌ها و گروههای مقاومت را در تداوم وارد کردن ضربات کاری‌تر از طوفان الاقصی دوچندان خواهد کرد و زوال رژیم جعلی را سرعت بیشتری خواهد داد که: اِنّا من المجرمین منتقمون.

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با محکومیت این جنایت کم سابقه، مراتب تبریک و تسلیت خود را به پیشگاه امام زمان علیه السلام و مقام معظم رهبری و ملت بزرگ و انقلابی ایران خصوصاً مردم صبور و مقاوم کرمان و به ویژه خانواده‌های معظم شهیدان این واقعه ابراز می‌دارد و برای ایشان صبر و اجر و برای مجروحان و جانبازان این حادثه شفای عاجل و التیام و آرامش را تمنا می‌کند.

از عموم مردم شریف ایران اسلامی دعوت می‌کنیم تا با حضور دشمن شکن در صفوف فشرده نمازهای جمعه این هفته، یاد شهیدان و زائران گلگون کفن سیزدهم دی ماه را گرامی دارند و با فریادهای دشمن شکن خود برائت و انزجار خود را از شیطان بزرگ، آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی اعلام نمایند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

۱۳ دی ماه ۱۴۰۲