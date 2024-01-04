حجت الاسلام مهدی عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی حمله تروریستی به زائران مرقد سردار حاج قاسم سلیمانی در چهارمین سالگرد شهادت ایشان خشم عموم مردم بر انگیخته شد که مردم کرمانشاه نیز با اعلام انزجار از این واقعه خشم خورد را نشان دادند.

وی افزود: به منظور اعلام خشم و اعتراض به جنایات آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل در حرکتی اعتراض آمیز روز جمعه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲ بعد از نماز ظهر مردم سراسر کرمانشاه تجمع خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: از آحاد مردم دعوت می‌شود ظهر جمعه پس از اقامه نماز جمعه برای محکومیت این اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی برای حضور بهم برسانند.