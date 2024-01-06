افزایش توان رزمی و دفاعی با الحاق شناورها و تجهیزات راهبردی ندسا

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین آیین الحاق شناورها و تجهیزات راهبردی جدید به نیروی دریایی سپاه با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح و همچنین مقامات و مسئولین استان هرمزگان برگزار شد.

بنابراین گزارش، شناورهای جدید الحاق شده شامل یک ناو گشتی رزمی شهید ابومهدی المهندس، چهار فروند شناور ذوالفقار موشک انداز و پنج فروند شناور عاشورا با موشک انداز پدافند هوایی کوثر است.

پنج فروند شناور عاشورای اژدرافکن، نه فروند شناور شناسایی رزمی مرصاد، یک فروند شناور آتش خوار ساحلی، یک فروند شناور طارق موشک انداز سطح به سطح برد متوسط و دو فروند شناور عاشورای فرماندهی با بدنه کربن از دیگر تجهیزاتی است که امروز به توان نیروی دریایی سپاه الحاق شد.

راکت اندازها نیز شامل دو فروند خودرو راکت انداز تاکتیکی ۴۰ لول محمول، ۲۰ فروند خودرو راکت انداز ۸ لول محمول و ۱۲ فروند خمپاره انداز تاکتیکی رگباری محمول است.

نمایش اقتدار و توانمندی های نیروی دریایی سپاه برای مقابله با تهدیدات متصور و ارتقای ضریب امنیت پایدار منطقه، تقویت مبانی و ظرفیت‌های استکبار ستیزی، عدالت خواهی و مقاومت و تعمیق و بسط روحیه خودباوری و تکیه بر توانمندی های داخلی و ایرانی از مهمترین اهداف این الحاق است.