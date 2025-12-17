به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانش و پژوهش نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همایش هفته دانش و پژوهش را با حضور فرماندهان، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی برگزار کرد.

برگزاری همایش هفته دانش و پژوهش در نیروی دریایی سپاه با تأکید بر نقش پژوهشگران در ارتقای توان دریایی

در این مراسم، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری سخنران ویژه همایش با اشاره به نقش فرماندهان و پژوهشگران در پیشرفت‌های نیروی دریایی سپاه گفت: «اگر امروز قدم‌های بلند برداشته‌ایم، حاصل عنایت خداوند و همت و تلاش شماست که موجب شد فرمانده معظم کل قوا ۱۷ بار از نیروی دریایی سپاه تمجید نماید.»

وی در ادامه افزود: «ما سه بار مدار صفر درجه را عبور کردیم و هیچ‌گاه نیروی دریایی نامتقارن را کنار نگذاشتیم. توانستیم با اتکاء به دانش، برد موشک‌های خود را افزایش دهیم برسانیم و طی سال‌های گذشته تعداد بسیاری شناور تندرو فوق مدرن تولید و الحاق کنیم که دست‌کم ۷۰ درصد آنها موشک انداز ساخته شده است.»

در بخش دیگری از این همایش دریادار دوم پاسدار احمد راستی، مسئول معاونت دانش و پژوهش، ضمن تقدیر و تشکر از تمامی پژوهشگران گزارشی از نقش برجسته دانش و پژوهش در ارتقای تجهیزات و نیروی انسانی از لحاظ کمی و کیفی در نیروی دریایی سپاه ارائه داد.

وی عملکرد معاونت دانش و پژوهش را تشریح کرد که طی شش سال متوالی به عنوان دانش و پژوهش برتر انتخاب شده و در سال گذشته نیز به عنوان رده برتر در نیروهای مسلح معرفی گردیده است.

در ادامه، سردار عیسایی معاون دانش و پژوهش سپاه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: «برای سپاه، روزمرگی معنا ندارد. با ابتکار عمل، ایمان و استفاده از نیروی انسانی کارآمد و پژوهشگر می‌توان نیروی دریایی متحرک، چالاک و قدرتمند ایجاد کرد و باید پاسدار طراز انقلاب اسلامی تربیت کنیم.»

در پایان این همایش، از برگزیدگان حوزه پژوهش و نوآوری با اهدای جوایز تقدیر به عمل آمد.