دریافت 33 MB کد مطلب 5986584 https://mehrnews.com/x33Tpc ۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۹ کد مطلب 5986584 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۹ روایت شنیدنی یک راننده از روز حادثه تروریستی کرمان روایتی از محمد کاظمی، رانندهای که در میان حادثه تروریستی کرمان ، به داد مسافرانش رسید. کپی شد مطالب مرتبط رونمایی از کتاب «ژنرال قاسم سلیمانی؛ سالکی که به داعش پایان داد» روایت یک عکاس خانم از لحظه انفجار حادثه تروریستی کرمان روایت سرپرستار بیمارستان باهنر کرمان از روز حادثه تروریستی از قصههای غزه تا قصههای کرمان عشقی که حاج قاسم در قلب ایرانیان برافروخته با ترور کور متزتزل نخواهد شد پیکر شهید فائزه رحیمی در حرم مطهر رضوی طواف داده شد طواف و اقامه نماز بر پیکر «فائزه رحیمی» در حرم مطهر رضوی برچسبها کرمان انفجار تروریستی حمله تروریستی عملیات تروریستی حادثه تروریستی کرمان تاکسی قاسم سلیمانی گلزار شهدای کرمان
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