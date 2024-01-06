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کد مطلب 5986584
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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۹

روایت شنیدنی یک راننده‌ از روز حادثه تروریستی کرمان

روایت شنیدنی یک راننده‌ از روز حادثه تروریستی کرمان

روایتی از محمد کاظمی، راننده‌ای که در میان حادثه تروریستی کرمان ، به داد مسافرانش رسید.

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