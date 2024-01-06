رونمایی از کتاب «ژنرال قاسم سلیمانی؛ سالکی که به داعش پایان داد»

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی با حضور ولی الله محمدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی، حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی کشورمان و ایرانیان مقیم مالزی از کتاب «ژنرال قاسم سلیمانی؛ سالکی که به داعش پایان داد» رونمایی شد.

در این مراسم حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی با تسلیت حادثه تلخ تروریستی کرمان، گفت: به واقع دشمنان از نام و تفکر شهید سلیمانی می‌هراسند و این تحرکات ددمنشانه چیزی از عشق و علاقه مردم ما به آرمان‌های شهید سلیمانی کم نمی‌کند.

وی با بیان اینکه اخلاص و مردم داری عامل محبوبیت شهید سلیمانی شد، تصریح کرد: اقتدار و صلابت قلبی؛ از شهید سلیمانی یک دیپلمات مؤثر ساخته بود، لذا ما امیدوارم از روش و منش او در زندگی بهره بگیریم.

ارزانی گفت: کتاب گران‌سنگ شهید سردار قاسم سلیمانی با عنوان ژنرال قاسم سلیمانی، سالکی که به داعش پایان داد (General Qasem Soleimani, The Wayfarer who ended ISIS) توسط انتشارات تاپ (The Other Press) وابسته به انتشارات آی بی تی مالزی (Islamic Book Trust) برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در کشور مالزی کوالالامپور، منتشر شد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، بیان کرد: این کتاب که توسط آقایان عمران عبدالرحمان، الفیان حمزه و موسی کاظم تألیف و با مقدمه آقای زهیری مسراوی از اعضای نهضت علمای اندونزی آغاز شده و در سه بخش شامل دوازده فصل و یک مقدمه تدوین شده است.

ارزانی با اشاره به اینکه بخش اول کتاب به جایگاه ویژه شهید سلیمانی در قالب داستان‌ها و روایت‌هایی از زندگی شهید می‌پردازد، گفت: بخش دوم کتاب با عنوان سربازی از کوه‌های کرمان آغاز می‌شود و در قالب پنج فصل از با محورهای کرمان تا تهران، لبنان (از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۹ میلادی)، عراق (از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ میلادی)، عراق و سوریه (از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ میلادی) و فلسطین، قاسم سلیمانی، شهید قدس به بررسی شخصیت این شهید بزرگوار می‌پردازد.

وی با اشاره به اینکه بخش سوم کتاب با عنوان پارادوکس قاسم سلیمانی، دارای سه فصل است، افزود: در این بخش محورهای مهم وصیت‌نامه شهید سلیمانی با موضوع وصیت عشق یک سالک زاهد آمده است.

ارزانی، اضافه کرد: زندگی بدون ایثار، جانفشانی و اخلاص بی معناست و شهید قاسم سلیمانی با ایستادگی و مقاومت در مقابل مستکبران جهان شیوه‌ی درست زیستن را به ما آموخت.

سپس از کتاب ژنرال قاسم سلیمانی؛ سالکی که به داعش پایان داد توسط ولی الله محمدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی و حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی کشورمان در کوالالامپور رونمایی شد.

در ادامه این مراسم و همزمان با میلاد دخت نبی مکرم اسلام حضرت زهرا (س) از بانوان ایرانی مؤثر مقیم مالزی و برگزیدگان مسابقه قلب من فلسطین تقدیر شد.