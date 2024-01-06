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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۱۲

با تلاش فناوران دانش بنیان محقق شد؛

توسعه «سامانه پایش کشاورزی» بر مبنای هوش مصنوعی

توسعه «سامانه پایش کشاورزی» بر مبنای هوش مصنوعی

فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق به توسعه سامانه هوشمند پایش ماهواره ای کشاورزی بر مبنای هوش مصنوعی و تامین تصاویر ماهواره ای با رزولوشن بالا تا ۸۰ درصد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه موفق به توسعه سامانه هوشمند پایش ماهواره ای کشاورزی بر مبنای هوش مصنوعی شده است. خدمات این شرکت شامل فتوگرامتری هوایی و GIS کشور با قابلیت خریداری، تامین و پردازش انواع تصاویر ماهواره‌ای اپتیک، راداری و فراطیفی، همچنین ارائه سایر خدمات مهندسی در زمینه نقشه‌برداری هوایی با پهپاد و آنالیز و طراحی سیستم‌های اطلاعات مکانی است.

شرکت مدیریت مکانی فضاکاو، عضو رسمی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران و یکی از نخستین شرکت‌های تخصصی سنجش از دور، فتوگرامتری هوایی و GIS کشور با قابلیت خریداری، تامین و پردازش انواع تصاویر ماهواره‌ای اپتیک، راداری و فراطیفی، همچنین ارائه‌ دهنده سایر خدمات مهندسی در زمینه نقشه‌ برداری هوایی با پهپاد و آنالیز و طراحی سیستم های اطلاعات مکانی (تحت وب، موبایل و دسکتاپ) است.

فناوران این شرکت موفق شده اند برای اولین بار امکان تامین تصاویر ماهواره ای با رزولوشن بالا را برای نهادهای مختلف کشور فراهم آورند و علاوه بر رفع نیاز کشور به تصاویر ماهواره ای با رزولوشن بالا تا ۸۰ درصد و رفع مشکلات تحریمی کشور در این حوزه، باعث عدم خروج ارز از کشور شده است.

در بخش هوایی با هوشمندسازی سخت افزاری و نرم افزاریِ پهپادهای کشاورزی علاوه بر امکان مشاهده آنلاین و لحظه ای وضعیت عملیات پهپادهای سمپاشی، محلول پاشی و ارسال لحظه ای وضعیت دما و رطوبت توسط پهپاد به صورت هوشمند، وضعیت عملیات آنالیز شده و در صورت مناسبت نبودن شرایط را به خلبان و کاربر اطلاع می دهد.

این فناوری در حال حاضر در مرحله تولید نیمه صنعتی قرار دارد و حوزه کاربرد آن در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، کشت و صنعت ها و کشاورزان است.

کد مطلب 5986585
مهتاب چابوک

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