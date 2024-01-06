توسعه «سامانه پایش کشاورزی» بر مبنای هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه موفق به توسعه سامانه هوشمند پایش ماهواره ای کشاورزی بر مبنای هوش مصنوعی شده است. خدمات این شرکت شامل فتوگرامتری هوایی و GIS کشور با قابلیت خریداری، تامین و پردازش انواع تصاویر ماهواره‌ای اپتیک، راداری و فراطیفی، همچنین ارائه سایر خدمات مهندسی در زمینه نقشه‌برداری هوایی با پهپاد و آنالیز و طراحی سیستم‌های اطلاعات مکانی است.

شرکت مدیریت مکانی فضاکاو، عضو رسمی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران و یکی از نخستین شرکت‌های تخصصی سنجش از دور، فتوگرامتری هوایی و GIS کشور با قابلیت خریداری، تامین و پردازش انواع تصاویر ماهواره‌ای اپتیک، راداری و فراطیفی، همچنین ارائه‌ دهنده سایر خدمات مهندسی در زمینه نقشه‌ برداری هوایی با پهپاد و آنالیز و طراحی سیستم های اطلاعات مکانی (تحت وب، موبایل و دسکتاپ) است.

فناوران این شرکت موفق شده اند برای اولین بار امکان تامین تصاویر ماهواره ای با رزولوشن بالا را برای نهادهای مختلف کشور فراهم آورند و علاوه بر رفع نیاز کشور به تصاویر ماهواره ای با رزولوشن بالا تا ۸۰ درصد و رفع مشکلات تحریمی کشور در این حوزه، باعث عدم خروج ارز از کشور شده است.

در بخش هوایی با هوشمندسازی سخت افزاری و نرم افزاریِ پهپادهای کشاورزی علاوه بر امکان مشاهده آنلاین و لحظه ای وضعیت عملیات پهپادهای سمپاشی، محلول پاشی و ارسال لحظه ای وضعیت دما و رطوبت توسط پهپاد به صورت هوشمند، وضعیت عملیات آنالیز شده و در صورت مناسبت نبودن شرایط را به خلبان و کاربر اطلاع می دهد.

این فناوری در حال حاضر در مرحله تولید نیمه صنعتی قرار دارد و حوزه کاربرد آن در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، کشت و صنعت ها و کشاورزان است.