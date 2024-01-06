به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای ستاد انتخابات شورای ائتلاف تهران با آیتالله اعرافی رئیس حوزههای علمیه سراسر کشور و نماینده مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان دیدار کردند.
در ابتدای این جلسه سید امید میرغضنفری رئیس ستاد انتخابات شورای ائتلاف تهران گزارشی از فعالیتهای شورای ائتلاف در مناطق ۲۲ گانه تهران ارائه و برنامههای ستاد انتخابات شورای ائتلاف را برای پر شور کردن انتخابات پیش رو مطرح کرد.
در ادامه جلسه آیت الله اعرافی با تشکر از فعالیتهایی که منجر به پر شور شدن انتخابات میشود خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم نیروهای انقلابی در انتخابات پیش رو کمک به افزایش مشارکت در انتخابات و ایجاد امید آفرینی در جامعه برای انتخابات یازدهم اسفندماه است.
وی در ادامه گفت: در ماههای آینده ابتدا راهپیمایی ۲۲ بهمن و بعد هم دو انتخابات بسیار استراتژیک را در پیش داریم و باید بتوانیم در همه این بزنگاهها نقش راهبردی ایفا کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نهضتی که امام خمینی (ره) از سالها قبل از انقلاب آغاز کرده خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۲ شصتمین سال آغاز نهضت امام خمینی است و لازم است مجدداً به هزاران پیشرفتی که پس از انقلاب اسلامی داشته ایم توجه کنیم اما در عین حال یکی از وظایفی که بعضاً در آن کوتاهیهایی صورت گرفته این است که به نسل جدید نتوانسته ایم شیرینی و اصالت گفتمان انقلاب اسلامی را بچشانیم.
وی در ادامه گفت: یکی از وظایف تشکلهای سیاسی پیاده کردن و ارائه دادن این مسائل و گفتمانها و حرکتها بین جوانان و دانشجویان است و باید این کار به صورت خیلی قوی صورت بپذیرد.
آیت الله اعرافی در ادامه گفت: همه این پیشرفتها و راهبرد مقاومتی که امروز در کل منطقه و جهان پدیدار گشته و خود را وامدار انقلاب اسلامی میداند وظایف ما را در ایران سنگین کرده و نسل امروز از ما سوالهایی دارد که خیلی از آنها درست است.
وی افزود: ما در حال حاضر باید ابتدا مشارکت را بالا برده و بعد کارآمدی را افزایش بدهیم، مجلس هر چه قویتر و با رأی بیشتر باشد تأثیر گذارتر است و البته خبرگان هم مهم است و جایگاه خاص خودش را دارد.
آیت الله اعرافی در پایان ضمن تشکر از تلاشهای شورای ائتلاف و اعضای آن برای پر شور شدن انتخابات گفت: انشاالله مشارکت باید به بالای ۵۰ درصد برسد و هر اقدامی برای افزایش مشارکت صورت بگیرد یک عبادت است.
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