  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ دی ۱۴۰۲، ۸:۱۱

رییس گروه مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان خبرداد؛

بارش ۸۵ میلی متری باران در رامیان در پی بارش های اخیر

بارش ۸۵ میلی متری باران در رامیان در پی بارش های اخیر

رامیان-رییس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای گلستان از بارش ۸۵ میلی متری در ایستگاه رامیان حوضه گرگانرود طی فعالیت سامانه بارشی اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان کریمی از بارش ۸۵ میلی متری در ایستگاه رامیان حوضه گرگانرود طی فعالیت سامانه بارشی اخیر خبر داد و گفت: مقادیر بارش شاخص سایر ایستگاه‌های حوضه آبریز گرگانرود در ایستگاه محمد آباد کتول ۷۹ میلی متر، ایستگاه تنگراه ۷۲ میلی متر و ایستگاه گالیکش ۶۵ میلی متر ثبت شد و همچنین در ایستگاه‌های دشت شاد و نراب حوضه گرگانرود به ترتیب ۲۱ و ۱۸ سانتی متر برف به ثبت رسیده است.

وی افزود: طی همین مدت، مقادیر بارش در حوضه آبریز قره سو در ایستگاه گرگان ۴۱، ایستگاه زیارت ۳۳.۵، سیاه آب ۳۱.۲ و شصت کلاته ۳۱ میلی متر باران باریده و میزان برف در ایستگاه درازنو واقع در این حوضه به ۳۸ سانتی متر رسیده است.

رئیس گروه مطالعات آب‌های سطحی شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: در حوضه آبریز خلیج گرگان در ایستگاه‌های وطنا ۱۵، باغو ۲۱ و نیم میلی متر باران و در ایستگاه شاهکوه حوضه نکارود ۱۱ سانتی متر برف باریده است.

کد مطلب 5988345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها